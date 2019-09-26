По данным Росстата, недельная дефляция остановилась (с 17 по 23 сентября темп роста цен составил 0% н./н.), что также остановило и снижение показателя г./г.: по нашим расчетам, инфляция «замерла» на отметке в 4,1%. В целом сейчас инфляция стала снижаться медленнее из-за небазовых компонент (в первую очередь, из-за того, что фрукты и овощи дешевеют медленнее), тогда как базовая инфляция, по нашим оценкам, практически не меняется на протяжении последних месяцев, оставаясь выше значений предыдущего года (м./м. с исключением сезонности). В ближайшие месяцы мы ожидаем, что годовые темпы инфляции останутся вблизи 4%.

Однако при этом сейчас она находится на уровне ~0,26% м./м., что соответствует уровню в 3,2% г./г. в аннуализированном представлении (т.е. ниже цели). Столь низкие значения – в основном результат слабой экономической активности. При сохранении такой ситуации и при одновременном отсутствии внешних рисков потенциал для смягчения политики ЦБ был бы довольно существенным (до уровня ключевой ставки в 6%). Однако, во-первых, ЦБ продолжает выражать обеспокоенность рисками, связанными с предстоящими бюджетными стимулами (в т.ч. и с использованием ФНБ), а также внешними рисками. В своем недавнем обзоре «О чем говорят тренды» аналитики регулятора отметили, что в среднесрочной перспективе проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными. С учетом всех этих моментов мы продолжаем оценивать перспективы смягчения ДКП умеренно и ожидаем снижения ставки до 6,5% в 2020 г.