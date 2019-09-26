Тинькофф Банк опубликовал основные показатели за 8М19 по РСБУ. Эти данные за месяц довольно важны на настоящий момент ввиду достаточно резкого замедления роста кредитов в июле. В августе прослеживается некоторое ускорение роста валовых кредитов, но не слишком значительное: 3,2% в августе по сравнению с июлем, когда помесячный рост составил 2,1%, и 73% в сопоставлении с августом прошлого года. Чистый объем кредитов увеличился на 3,1%, годовые темпы роста ускорились до 81% благодаря низким показателям за август 2018 года. Чистая прибыль по РСБУ составила 19,3 млрд руб. за 8М19, превысив уровень 8М18 на 74%.

Розничные депозиты увеличились на 3,9% в августе по сравнению с июлем и на 52% — в сопоставлении с уровнями августа 2018 года. Это очень хороший результат. Норматив Н1.1 составил 8,6% на начало сентября, однако он все еще не учитывает вырученные от недавнего SPO средства.

Мы пока моделируем годовой рост чистого объема кредитов на уровне 82%, что может оказаться завышенной оценкой ввиду отмечающегося замедления. Следует отметить, что одновременно с публикацией результатов за 2К19 компания повысила прогноз увеличения чистого объема кредитов на 2019 год до "значительно выше" 60%. Таким образом, интересно увидеть, что будет происходить с ростом в ближайшие месяцы, особенно с учетом того, что мы ожидаем его замедления в 4К19 после вступления в силу регулирования предельной долговой нагрузки.