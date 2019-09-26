Сегодня на международном валютном рынке курс единой европейской валюты опустился к доллару США до очередного годового минимума 1.0922. С начала года евро потерял 6% к доллару. Падению способствует несколько важных факторов.

Во-первых, есть существенная разница в процентных ставках между европейскими и американскими активами. Например, спрэд между доходностью немецких десятилетних гособлигаций и американских казначейских облигаций сейчас составляет 230 б.п. или 2.3% в пользу бондов США. Естественно, при такой разнице инвесторы предпочитают перекладываться из евро в доллары и покупать активы в США.

Во-вторых, несмотря на то, что ФРС в этом году начал снижать ставку рефинансирования, политика центральных банков в США и Еврозоне отличается. Европейский ЦБ проводит политику отрицательных процентных ставок и возобновил программу количественного смягчения, а в ФРС еще только думают об этом направлении, там есть серьезные сомнения в эффективности отрицательных ставок.

Надо сказать, что и в ЕЦБ нет единого мнения о перспективах монетарной политики. На последнем заседании против дополнительного стимулирования возражали представители Германии, Франции, Австрии, Нидерландов. Даже в правлении ЕЦБ наметился раскол. Вчера стало известно, что в отставку в связи с несогласием с политикой европейского ЦБ подала член правления Сабине Лаутеншлегер (бывший вице-президент Бундесбанка). Как известно, она была (среди других представителей Бундесбанка) сторонницей жесткой линии и выступала против введения дополнительных стимулов. Ее отставка означает, что в руководстве ЕЦБ некому отстаивать классические принципы монетарной политики. В таких условиях курс евро обречен двигаться вниз, до тех пор, пока в США центробанк не «заболеет» японской и европейской болезнью отрицательных ставок и перманентного количественного смягчения.