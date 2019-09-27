Инвесторы умеренно негативно отреагировали на противоречивые новости, касающиеся торговых отношений между СЩА и Китаем, а также на продолжение истории с импичментом президенту США Дональду Трампу. Так, согласно информации Bloomberg, Соединенные Штаты вряд ли продлят отказ, позволяющий американским фирмам поставлять китайские технологии Huawei. Но несмотря на это, по словам министра иностранных дел Китая, Поднебесная готова покупать больше американских продуктов. Похоже, что до очередного раунда торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином на финансовых рынках будет сохраняться повышенная волатильность.

Американские биржевые площадки в четверг закрылись на отрицательной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,24%, закрывшись на отметке 2977,62 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,3%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,58%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США пала на пять базисных пунктов до 1,69%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на один базисный пункт — до —0,58%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,1%, закрывшись на отметке $62,56. На мой взгляд, рынок уже в полной мере отыграл новость о том, что Саудовская Аравия достаточно быстро восстанавливает объекты нефтяной инфраструктуры. Однако увлеченные саудовской темой игроки совсем позабыли про иранский фактор, который вкупе с настроениями на глобальных финансовых рынках в дальнейшем будет определять направление движения фьючерсного контракта Brent.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,45%, закрывшись на отметке 2772,7 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2740 и 2720 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 133000 и 131600. Сопротивления — 135100 и 137000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,21 руб./$, потеряв 0,1% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63,80. Сопротивления расположены на уровнях 64,50 и 64,80.