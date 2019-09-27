Вчера падение приостановилось. Это было обусловлено спокойной динамикой на внешних рынках. Лидерами стали акции Россетей (+3,01%), нельзя исключать, что котировки поддержал выкуп. Лидерами снижения стали акции Татнефти (-5,26%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-64,50.

X5 Retail (+2,61%) запустит новый формат. Компания не отказывается полностью от бренда «Карусель». Однако, часть из более чем 90 магазинов будет переформатирована под «Перекресток», а около трети объема может быть закрыта. Для Х5 гипермаркеты не являются ключевым сегментом, но обращает на себя внимание тренд снижения покупательской активности этого формата у многих сетей. В этой связи реакция инвесторов положительная.

НОВАТЭК (+1,26%) не исключает продажи части СПГ по долгосрочным контрактам. Речь может идти об объемах 1-2,5 млн тонн в год. Мы полагаем, что компания не будет испытывать проблемы со сбытом, поскольку ожидается рост спроса на СПГ на горизонте до 2030 года на 25-30%. Долгосрочные контракты помогут привязать потребителя. В мире около 10% СПГ продается по долгосрочным договорам, и Новатэк может стать одним из игроков на этом рынке.

Ожидаем боковую динамику. Внешний фон спокойный и не дает четких ориентиров. Ожидаем закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2750-2780 п. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,50-64,50.