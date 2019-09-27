Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Азиатские площадки и нефть демонстрируют слабую динамику в начале дня, однако индекс Мосбиржи вчера прибавлял в похожей ситуации, ориентируясь на внутренние факторы. Американские площадки находятся примерно на одном уровне в последние дни, так как одновременно существуют положительные и отрицательные факторы. Ко второй группе относится подготовка демократами импичмента Трампа, которая хоть и имеет мало шансов на успех, беспокоит часть инвесторов. Позитивных новостей несколько больше, что сегодня может иметь решающее значение. СМИ сообщают, что новый раунд переговоров по торговле пройдет в Вашингтоне с 10 октября, это несколько раньше запланированного. Со стороны Китая главным действующим лицом вновь будет Лю Хэ.

В преддверии важного этапа переговоров стороны продолжают обмениваться различными сигналами, располагающими к более благоприятной обстановке. Накануне Китай сообщил, что местные компании готовы закупать значительный объем сельхозпродукции, а ранее на часть из них были отменены ввозные пошлины. Как и ранее в этом году, перед началом переговоров преобладают надежды на положительный исход, поэтому вероятность увеличения покупок, особенно спекулятивных, растет. ВВП США, согласно окончательной оценке, во 2 кв. 2019 прибавил 2%, это совпало с промежуточной оценкой и прогнозами аналитиков, поэтому значительного эффекта на торги не произвело. По итогам всего года участниками рынка ожидается цифра более 2%, тем более ФРС дважды снизил ставку, если показатель будет ниже, в том числе в 3 кв., то настроения заметно ухудшаться.

Цены на нефть марки Brent удерживают уровень $62 за баррель, однако оснований для роста сейчас почти нет. Саудовская Аравия сообщила о полном восстановлении добычи нефти. Ранее мы отмечали, что какое-то время после восстановления завышенные цены на нефть могут сохраняться, но эта тенденция будет неустойчивой. Без очевидного прогресса по торговле Brent протестирует уровень 60 в ближайшее время. Доллар уверенно растет к мировым валютам, на фоне чего рубль выглядит неплохо, хоть и постепенно сдает позиции.

Сегодня торги вновь будут проходить в диапазоне 64-64.50. Индекс Мосбиржи нашел локальную поддержку, рост наблюдается преимущественно за счет корпоративных новостей. В лидерах торгов были акции X5 на фоне решения по реорганизации гипермаркетов «Карусель». Ожидаем, что компания сохранит лидерство в секторе.