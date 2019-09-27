Российский рынок акций в четверг завершал торги на положительной территории, однако внутри сессии какого-то устойчивого движения наверх мы не наблюдали. Наоборот, после подъема в первый час торгов, затем котировки индекса МосБиржи умеренно снижались.

Сдерживающим фактором вчера вновь выступила ситуация на рынке нефти. В моменте фьючерсы Brent вновь опускались к $61,5. Давление на цены оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия опережающими темпами восстанавливает объекты нефтяной инфраструктуры и практически полностью возобновила добычу в прежних объемах.

Тем не менее ближе к концу вчерашней сессии цены на нефть все-таки вернулись к $62,5. Сформировалась локальная разворотная формация «двойное дно». В ближайшей перспективе появляются шансы на отскок в район $64-65.

В это же время отметим, что слабость на сырьевых площадках отчасти может быть связана с общим укреплением американской валюты. В четверг индекс доллара (USD против 6 ключевых мировых валют) поднялся до новых максимальных уровней последних лет. Пара EUR/USD в свою очередь опустилась к минимумам с 2017 г. Причин для резкого слома устоявшегося тренда пока не наблюдается. Наоборот, риски более слабой динамики евро по отношению к доллару остаются высокими.

По индексу МосБиржи в данный момент промежуточное сопротивление сместилось к уровням 2780-2790 п. В случае закрытия 1-2 сессий выше этого рубежа следующие ориентиры вновь поднимутся в сторону исторических максимумов. Пока же этого не произошло, остается актуальной локальная фаза консолидации. Что касается среднесрочной перспективы, то взгляд остается умеренно положительным. При стабильном фоне ключевым драйвером выступает фактор низких ставок и общей высокой дивидендной доходности российского рынка.

Среди наиболее просевших бумаг накануне оказались обыкновенные и привилегированные акции Татнефти на фоне дивидендного гэпа. По обыкновенным бумагам зоной сильной поддержки выступает весь диапазон 670-700 руб. Ниже него без ухудшения внешнего фона бумаги пока вряд ли опустятся. По привилегированным акциям соответствующие уровни находятся около 600-620 руб. В случае спуска к этим отметкам «префы» могут быть интересной ставкой в плане положительной переоценки бумаг из-за высокой форвардной дивидендной доходности.

Среди ликвидных бумаг лучше остальных накануне выглядели акции Россетей (+3%). Котировки поднимались благодаря интервью главы компании Ливинского, в рамках которого он обозначил цели по росту капитализации и дивидендные перспективы. Бумаги Россетей в 2019 г. остаются одним из наиболее трендовых инструментов. С января они сначала успели поступательно вырасти на 100%, а затем столь же устойчиво скорректироваться на 30%. Тенденции, как правило, оказываются весьма продолжительными, что привлекает среднесрочных трендовых трейдеров.

Лучше рынка накануне также торговались бумаги Новатэка (+1,26%). Котировки этой компании вплотную приближаются к своим историческим максимумам (1382,2 руб.). Следующим техническим ориентиром выступает район около 1400 руб. При этом на более серьезное ускорение роста по типу того, что было в апреле-мае текущего года, сейчас сложно рассчитывать.

Опережающую динамику накануне также показали бумаги ТМК (+1,8%). На наш взгляд, эта история остается весьма интересной. Главная ставка на потенциальное закрытие сделки по продаже американского дивизиона и снижение долговой нагрузки, что в итоге способно привести к росту дивидендной доходности.

В потребительском секторе в лидерах роста были бумаги X5 Retail Group (+2,6%). Из корпоративных новостей можно было выделить сообщение о начале трансформации сети гипермаркетов «Карусель». Потенциал роста расписок X5 выглядит не очень значительным, если речь идет о горизонте ближайших месяцев. Фундаментально справедливые значения могут быть около 2400-2500 руб.

Бумаги Магнита (+1,34%) накануне потянулись вслед за Х5, однако акции этого ритейлера пока по-прежнему находятся в глухом боковике 3500-3700 руб. Интерес инвесторов к данному активу временно пропал. Участники рынка находятся в ожидании появления конкретных драйверов. В частности, ждем операционных результатов Магнита за III квартал, которые будут опубликованы только в конце октября.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг незначительно отскочили. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,20%, нефть Brent в минусе на 0,91%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет несущественно ниже уровня закрытия четверга.