Отскок рынка акций РФ не перерастет в восходящий тренд
Российскому рынку акций вчера, несмотря на не очень хороший внешний фон, все-таки удалось реализовать отскок: Индекс Мосбиржи оттолкнулся от поддержки 2750 пунктов и прибавил чуть менее полпроцента.
Среди ликвидных бумаг наибольший вклад в рост рублевого индикатора сделал «Газпром» (+1,55%), вновь ушедший выше 230 руб. Бумаги осторожно отыгрывают слова президента США Дональда Трампа о том, что главе Украины Владимиру Зеленскому нужно налаживать отношения с Россией. Это прежде всего предусматривает разрешение газовых споров и урегулирование претензий к «Газпрому». В общем-то бумагам газовой монополии ничего не мешает уйти в район 250 руб, но на это пока нет ни свежих денег на рынке, ни поддержки со стороны внешнего фона.
А вот «Норильский Никель», прибавивший вчера 0,7%, вновь сегодня будет отыгрывать продолжающийся рост никеля и палладия. Но с бумагой нужно быть очень осторожным – она сильно перекуплена, да и цены на основную продукцию ГМК в последние месяцы очень волатильны.
В целом же не следует ждать, что вчерашний отскок перейдет в фазу роста. Пока внешний фон не дает для этого поводов: сегодня с утра американские фьючерсы торгуются около нуля, но при этом отошла от максимумов четверга нефть. В таких условиях отметка 2800 пунктов будет очень серьезной преградой росту Индекса Мосбиржи.
На нефть давит сообщения из Саудовской Аравии о том, что восстановление разрушенных атакой дронов нефтяных мощностей идет быстрее, чем этого ожидали пессимисты. Можно даже сказать, что этот вопрос уже отходит на второй план. А вот влияние укрепляющегося доллара нарастает: пара евро-доллар сверху вниз подходит к 1,09, а Индекс доллара грозится преодолеть отметку 99.
Впрочем, информация о позитивных сдвигах в американо-китайских переговорах способна увести котировки «черного золота» в район 65 долларов за баррель. Причин же для снижения ниже 60 долларов мы не видим.
Рубль в паре с долларом остался чуть выше уровня 64. Учитывая силу доллара, завершение налогового периода и очень вероятное увеличение закупок валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, пара доллар-рубль скорее пробьет отметку 64,5 и отправится выше 65, нежели вновь будет пытаться спуститься в район сильной поддержки 62,8.
Против рубля в конце года традиционно будет играть и увеличивающийся отток капитала из-за необходимости осуществления выплат по внешним долгам крупных российских компаний. В связи с этом все покупки рубля против доллара рекомендуем сопровождать очень короткими стопами.
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