Обеспокоенность возможностью импичмента Трампа и тема улучшения ситуации в торговых переговорах между США и Китаем остается в центре внимания инвесторов. Сегодня определить динамику ключевых индексов способна порция американской статистики по инфляции и расходам потребителей, которая, по нашим ожиданиям, может выйти скорее умеренно негативной.

Вчерашняя публикация третьей оценки ВВП США за 2 кв. ожидаемо составила 2% г/г. при этом американские фондовые индексы завершили торги снижением, что связано с растущей политической напряженностью. Несмотря на невысокие шансы прохождения голосования в Сенате по вопросу импичмента Д. Трампу представители демократов продолжают оказывать давление на президента. Что же касается темы торгового противостояния, то новых вводных, помимо готовности КНР закупать больше американских товаров и возможность заключения сделки «в любой момент», не поступало. Однако стоит отметить сохраняющуюся жесткую позицию американских властей в отношении китайской Huawei. Проблема нарушения прав интеллектуальной собственности может помешать сближению позиций США и Китая в торговом споре. Переговоры представителей двух стран должны продолжиться в Вашингтоне 10-11 октября.

В целом, настроения на глобальных рынках на утро пятницы остаются скорее нейтральными. Рынки Азии снижаются, в частности, падает Япония на фоне слабых данных по инфляции. Данные по динамике прибыли промышленного сектора КНР, которые в августе показали снижение на 2% г/г (+2,6% в июле) не оказали существенного влияния на динамику фондовых индексов. Не исключено, что в преддверии следующей недели богатой на макроданные (статистика по рынку труда США, индексы деловой активности в Китае, США и ЕС) инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию.

Российский фондовый рынок вчера рос. Индекс МосБиржи вплотную приближался к отметке в 2780 пунктов, но преодолеть ее не смог. С технической точки зрения мы видим возможность движения индекса МосБиржи в район 2790-2800 пунктов, однако сильных внешних и внутренних конъюнктурных факторов для восходящей динамики, по крайней мере сегодня, пока не видим. Рассчитываем на нейтральное открытие торгов и продолжаем ориентироваться на диапазон 2750-2780 пунктов.