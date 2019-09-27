По итогам торгов 26 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,45% до 2772,70 п., а РТС укрепился на 0,41% до 1359,59 п. Отечественный рынок отыгрывал относительно позитивный внешний фон, который сформировался благодаря заявлениям Д. Трампа и действиям Китая. Президент США говорил о том, что торговая сделка с КНР может быть заключена ранее ожидаемых сроков. Китай существенно нарастил закупки свинины в США на фоне сокращения поголовья на своей территории почти на 39% из-за африканской чумы свиней. Кроме того, Пекин выдал разрешения своим компаниям на импорт американской сои без пошлин. Нефть также немного стабилизировалась чуть выше уровней до атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Улучшение внешнего фона и перспектив завершения торговой войны наиболее благоприятно сказались на бумагах «Газпрома» (+1,55%). «НОВАТЭК» (+1,26%) ведёт переговоры о поставках СПГ в Японию, а также о финансировании до 70% проекта на Камчатке за счёт заёмных средств. X5 Retail Group (+2,61%) переформатирует часть магазинов «Карусель» в формат «Перекрёсток». Акции «ВТБ» продолжили рост, подорожав на 1,47%. Как минимум, от банка ждут увеличения выплат дивидендов до 50% от прибыли по итогам текущего года, а также увеличения выручки за счёт стартовавшего проекта виртуального мобильного оператора. Среди лидеров также оказались бумаги «Россети» (+3,01%), «ПИК» (+2,58%) и «ТМК» (+1,81%). Самыми слабыми были привилегированные «Татнефть» (-5,26%) и обыкновенные «Татнефть» (-4,74%) на фоне дивидендной отсечки. Активность снизилась по сравнению с предыдущим днём и к закрытию торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 37,187 млрд рублей.

Рубль немного слабел против доллара, но сохранял преимущество против евро. Подобное поведение россиянина объяснялось усилением позиций американской валюты на глобальном рынке. Индекс доллара поднялся выше отметки 99,0 п., что не случалось уже долгое время. Тем не менее потенциал укрепления рубля сохраняется. Правительство представило проект бюджета до 2022 года, который будет оставаться профицитным. В ЦБ РФ и Минфине поддерживают идею отрицательных ставок по валютным депозитам, что может существенно увеличить продажи евро на внутреннем рынке.

Торговая война не позволяет рынкам расслабиться. В американской прессе появилась информация о том, что администрация Д. Трампа может не продлить разрешение на ведение бизнеса с китайской Huawei. Слушания в Конгрессе по поводу взаимодействия Д. Трампа с Украинским президентом акцентировались на том, что это по сути вмешательство зарубежного государства в предвыборный процесс. Ситуация осложняется тем, что политическое обострение может помешать договориться по бюджету и уже в конце ноября правительство вновь может оказаться в условиях ограниченного финансирования. Статистика дня особых сюрпризов не принесла. ВВП, по окончательной оценке, вырос в II квартале на 2%, как и в предыдущем рассмотрении. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 3 тыс. до 213 тыс. Индекс незавершённых сделок по продаже недвижимости вырос за август на 1,6%, а за год в августе на 2,5%. В четверг также было много выступлений представителей ФРС. Президенты ФРБ Далласа Р. Каплан и ФРБ Чикаго Ч. Эванс полагают, что снижения ставки более не понадобится. В защиту более мягкой политики выступил президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари. И немного об отдельных историях. General Motors (+1,35%) может в ближайшее время заключить соглашение с профсоюзами. Акции производителя вегетарианского мяса Beyond Meat взлетели на 11,58% на новостях о том, что McDonald’s (-0,01%) начнёт продавать продукцию с использованием искусственного мяса в 28 своих точках питания в Канаде. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала к вечеру до 1,685%. По итогам дня DJIA снизился на 0,3% до 26891,12 п., а S&P 500 – на 0,24% до 2977,62 п.

Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику. CNBC сообщает, ссылаясь на свои источники, что переговоры США и КНР возобновятся 10 октября в Вашингтоне. Shanghai Composite особого оптимизма не выказывал, так как по данным китайской статистики, прибыль промышленных предприятий КНР снизилась в августе на 2%. В июле был зафиксирован рост на 2,6%, а в июне на 3,1%. Соответственно, на рынке заговорили о том, что могут потребоваться дополнительные меры стимулирования производства и потребления. Предупреждение Micron Technology о трудных временах впереди негативно сказалось на бумагах производителей полупроводниковой продукции. Кстати, Micron является одним из крупнейших американских поставщиков компонентов для Huawei. К 8:40 мск Nikkei 225 – 21793,47 п. (-1,16%), Hang Seng – 25962,36 п. (-0,31%), Shanghai Composite – 2927,92 п. (-0,04%).

Нефть продолжила дешеветь. Снижение прибыли китайских промышленных предприятий также является признаком замедления экономического роста. Соответственно, на фоне восстановления производства в Саудовской Аравии рынок вновь возвращается к страхам по поводу устойчивости спроса. В краткосрочной перспективе также есть риски того, что запасы в США продолжат расти на фоне осенних профилактических работ на НПЗ. К 9:00 мск декабрьский Brent – $61,18 (-0,91%), WTI – $56,13 (-0,50%), золото – $1512 (-0,21%), медь – $5697,87 (+0,27%), никель – $17295 (+0,49%).

Индекс доллара подрастал на 0,03% до 99,17 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднялась до 1,698%. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,092 (+0,02%), GBP/USD – $1,233 (+0,06%), USD/JPY – 107,74 (-0,08%).

Внешний фон остаётся слабо негативным. Политические дрязги в Вашингтоне обещают очередные бюджетные баталии. Прибыль китайских предприятий падает, а в США, вероятно, готовы стоять до конца по принципиальному вопросу уничтожения бизнеса китайской Huawei. Азиатские минусы торговались в минусе, как и нефть. Соответственно, российским индексам ничего не остаётся, кроме старта на отрицательной территории в начале дня. Рубль также будет склонен к ослаблению, хотя его среднесрочные и долгосрочные макроэкономические параметры являются одними из лучших в мире.