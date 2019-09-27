Российский рынок акций и рубль мало изменятся на нейтральном внешнем фоне и в отсутствие сильных факторов для роста. Отечественный фондовый рынок находит поддержку в основном за счет корпоративных новостей.

ИНДЕКСЫ

В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации с возможными границами 1340-1400 пунктов по индексу РТС, отмечает Антон Старцев из компании "Олма".

"Российский фондовый рынок вчера рос. Индекс Мосбиржи вплотную приближался к отметке в 2780 пунктов, но преодолеть ее не смог. С технической точки зрения мы видим возможность движения индекса Мосбиржи в район 2790-2800 пунктов, однако сильных внешних и внутренних конъюнктурных факторов для восходящей динамики, по крайней мере сегодня, пока не видим. Рассчитываем на нейтральное открытие торгов и продолжаем ориентироваться на диапазон 2750-2780 пунктов", — говорит Роман Антонов из Промсвязьбанка.

В целом, настроения на глобальных рынках на утро пятницы остаются скорее нейтральными, добавляет аналитик.

Индекс Мосбиржи нашел локальную поддержку, рост наблюдается преимущественно за счет корпоративных новостей, замечает Вадим Кравчук из компании "Солид".

ВАЛЮТА

На валютном рынке оснований для сильных движений пока не наблюдается, в начале торгов возможна консолидация в области ниже 64,5 рубля по паре с долларом, считает Старцев из компании "Олма".

Доллар уверенно растет к мировым валютам, на фоне чего рубль выглядит неплохо, хоть и постепенно сдает позиции, отмечает Кравчук из компании "Солид". В пятницу торги вновь будут проходить в диапазоне 64-64,5 рубля за доллар, полагает эксперт.

"Сегодня рубль будет находиться под влиянием новостей о новых санкциях против РФ. Так, США ввели санкции против 3 физлиц и 5 кораблей на фоне поставок топлива в Сирию. Тем не менее, влияние будет ограниченным, поскольку санкции носят точечный характер", — считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 63,95– 64,75 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные биржевые индексы США в четверг закрылись в минусе на фоне инициативы демократов об импичменте президенту Дональду Трампу.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,05-0,13%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в пятницу на фоне политической неопределенности в США и в рамках коррекции. Гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,18%, японский Nikkei 225 снизился на 0,77%, при этом австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,48%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai поднимается на 0,26%.

Стоимость нефти снижается на 0,75% — до 62,27 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,6% — 1,0909 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок по итогам четверга повысился по основным индексам на фоне позитивной динамики европейских рынков. Неуверенная динамика рынка нефти не помешала вырасти в стоимости акциям "Газпрома" (+1,6%) на фоне корпоративных новостей, отмечают эксперты. И в силу заметного веса эмитента это способствовало позитивным результатам для всего рынка.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,45%, до 2772,7 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41%, до 1359,59 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 7 копеек – до 64,21 рубля, евро снизился на 10 копеек, до 70,13 рубля, следует из данных Московской биржи.