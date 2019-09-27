X5 трансформирует гипермаркеты, негативный эффект на чистую прибыль в III квартале
X5 Retail Group объявила программу трансформации формата гипермаркетов Карусель сроком на 2 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, к 2022 году планируется закрыть 20 гипермаркетов Карусель (все арендованные). К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26 собственных) будут трансформированы в Перекрестки и переданы в управление этой сети. 37 гипермаркетов (14 арендованных и 23 объекта в собственности) продолжат работать под брендом Карусель. Негативный эффект от запланированной передачи и закрытия магазинов на чистую прибыль компании в третьем квартале 2019 года (по МСБУ (IAS) 17) может составить 5-6 млрд рублей без влияния на денежный поток, прогнозирует компания.
Наше мнение: По оценкам, чистая прибыль Х5 по итогам 2019 года может составить 38 млрд руб., увеличившись на 20%. Негативный эффект от запланированной передачи и закрытия магазинов снизит показатель до 32-33 млрд руб., т.е. по итогам 2019 года чистая прибыль Х5 не покажет роста относительно 2018 года.
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