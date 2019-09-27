В четверг кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 1 б.п. Инвесторы покупали гособлигации на вторичном рынке после того, как Минфин в среду отрезал большую часть заявок. Напомним, совокупный объем спроса на безлимитных аукционах ОФЗ на этой неделе составил 251 млрд руб.

Сбербанк вчера собрал спрос на новый выпуск облигаций серии 1Р-13 в размере 25 млрд руб. по ставке купона 7,05% годовых на 2 года. Доходность выпуска составляет 7,17% годовых и содержит премию к ОФЗ в размере 57 б.п., что мы считаем справедливым уровнем.

На сегодня запланирован book-building МКБ, МБЭС, ЛСР. Московский Кредитный Банк (Ва3/ВВ-/ВВ) предлагает бонды с купоном в диапазоне 8,75 – 8,9% на 3 года. Мы ожидаем понижения ориентира по мере сбора заявок инвесторов.

Считаем интересной покупку облигаций МКБ при ставке купона около 8,25% годовых. Бенчмарком для нового выпуска облигаций МКБ выступает заем Тинькофф Банка (Ва3/-/ВВ-) серии 1Р-3R, размещение которого прошло 25 сентября со ставкой купона 8,25% на 3 года.

МБС (-/-/ВВВ-) объявил индикативный диапазон ставки купона на уровне 8,00 – 8,25% на 3 года. При наличии кредитного рейтинга инвестиционной категории премия по доходности МБЭС 1Р-1 к суверенной кривой предполагается 150 – 177 б.п., не исключаем понижения ориентира по мере формирования книги заявок.

ЛСР (В1/-/В) предлагает 5 летние облигации с амортизационным графиком погашения со ставкой купона в диапазоне 8,60 – 8,75% годовых. Для данного уровня риска объявленный прайсинг смотрится агрессивно. При размещении на данном уровне у бумаги не будет потенциала роста на вторичном рынке.

Итоги размещения новых выпусков ОФЗ и корпоративных бондов демонстрируют высокий спрос на рублевые облигации.