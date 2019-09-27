Наиболее яркий результат текущей недели в мировом валютном сегменте – провал курса EUR/USD к очередным локальным минимумам, 1.091 на торгах сегодня с утра (наиболее низкие уровни с середины 2017 года). На котировки европейской валюты продолжают давить слабая экономическая статистика (в частности, в производственном секторе – сказывается эффект более медленного роста в Китае) и политическая неопределенность в Великобритании.

Стратеги Societe Generale сохраняют веру в способность европейской валюты восстановить позиции – прогноз 1.18 к середине 2020 года. Правда, данное восстановление случится, лишь когда (если?) монетарные стимулы от ЕЦБ позволяет разогнать европейское кредитование и/или фискальная поддержка поможет ускориться экономике региона и/или долларовые ставки стабилизируются на еще более низком уровне. На коротком горизонте значительный прогресс по любому из данных направлений выглядит маловероятным, как следствие, до конца 2019 года европейская валюта будет тяготеть в сторону ослабления, пусть и умеренного.



