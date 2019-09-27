Согласно пресс-релизу X5, Наблюдательный совет X5 одобрил программу трансформации Карусели. В соответствии с этой программой, 34 магазина будет трансформировано в крупные супермаркеты (под брендом Перекресток), 20 магазинов будет закрыто. Данная новость соответствует предыдущим заявлениям компании. Вклад этого формата в совокупный бизнес группы не является существенным. Мы считаем, что 56 млрд руб., относящихся к неденежному убытку, вряд ли повлияет на дивидендные возможности группы, так как компания больше внимания обращает на генерацию денежных средств и долг в ходе принятия решения по дивидендам. Таким образом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.

Несущественный и размывающий рентабельность сегмент для X5. В настоящее время под брендом Карусели работает 91 магазин, вклад которых в совокупные торговые площади X5 составляет примерно 5%. В 1П19 вклад Карусели в выручку X5 составил 5%, в консолидированную EBITDA – 3%. Рентабельность EBITDA Карусели составила 4,4% в 1П19 (против 4,9% в 2018 г.), что значительно ниже совокупной рентабельности группы на уровне 7,7% в 1П19 (7% в 2018 г.) – этот сегмент размывает рентабельность компании.

База магазинов будет оптимизирована. Из 91 магазина компания планирует трансформировать 34 магазина в крупные супермаркеты, открыв их под брендом Перекрестка (к 2021 г.) и 20 магазинов закрыть к 2022 г. Еще 37 магазинов продолжат работать под брендом Карусели

Неденежный убыток в размере 5-6 млрд руб. в 3К19 – прогноз по чистой прибыли может быть понижен на 1315%, но это не повлияет на дивидендные выплаты. По прогнозу компании, неденежный негативный эффект на чистую прибыль составит 5-6 млрд руб. в 3К19 в связи с запланированной трансформацией и закрытием магазинов. Это эквивалентно 13-15% чистой прибыли по итогам 2019 г. (по нашим оценкам). В то же время наш прогноз дивидендов не изменился (мы ожидаем, что дивидендная доходность составит примерно 5,8%), так как компания больше внимания обращает на генерацию денежных средств и долг (отношение чистого долга к EBITDA, вероятно, сохранится на комфортном для компании уровне 1,5-1,7x) в ходе принятия решения по дивидендным выплатам.