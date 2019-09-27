Через месяц с небольшим, 7 ноября, индекс-провайдер MSCI объявит результаты полугодового пересмотра индексов. Все изменения будут базироваться на цене закрытия торгов в один из последних 10 торговых дней октября (с 18-го по 31-е) и вступят в силу после закрытия торгов 26 ноября.

На данный момент среди российских компаний мы не видим очевидных кандидатов на включение или исключение из индекса MSCI Russia. Однако есть две бумаги, которые в разной степени близки к исключению из индекса – это привилегированные акции Транснефти (TRNFp) и акции Московской биржи (MOEX). Если бы пересмотр проводился по ценам вчерашних торгов, то TRNFp, как мы считаем, был бы исключен из MSCI Russia.

Что касается кандидатов на включение в индекс, хотелось бы обратить внимание на TATNp, стоимость которого приблизилась к уровню, соответствующему критерию для включения, и в случае роста котировок еще на 10% бумага, как мы ожидаем, войдет в состав MSCI Russia.

В структуре индекса Russia 10/40, который будет ребалансирован по ценам закрытия 14 ноября, мы не ожидаем каких-либо изменений. Для того, чтобы TATN занял место NVTK LI в топ-4, необходимо, чтобы в преддверии даты отсечения TATN опередил NVTK LI на 16%.