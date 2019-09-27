Сделка по обмену активами с СУЭК выгодна "Русгидро"
Согласно пресс-релизу Русгидро от 26 сентября, совет директоров компании одобрил обмен активами с СУЭК и приобретение дополнительных акций Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) путем конвертации в акции внутригрупповой задолженности. В результате сделки Лучегорский угольный разрез и Приморская ГРЭС перейдут в собственность СУЭК, которая передаст Русгидро свою долю в Дальневосточной энергетической компании (ДЭК). Обмен активами должен быть одобрен Федеральной антимонопольной службой. Что касается второй части сделки, то на сегодняшний день долговой портфель ДГК составляет 65,8 млрд руб., из которых 40,5 млрд руб. – это внутригрупповой заем, предоставленный компании Русгидро. В результате конвертации долга в акции внутригрупповой задолженности общий размер долга ДЭК будет сокращен на 60%. Сделку планируется завершить до конца 2019 г.
Наш комментарий: Как отмечалось ранее, мы считаем данную сделку выгодной для Русгидро. Компания получит возможность снизить свою зависимость от угля (с учетом 1,46 ГВт мощностей Приморской ГРЭС), а также управлять долгом ДГК, накопленным из-за убыточности действующих в регионе тарифов. Отдельное внимание хотелось бы обратить на следующий момент: сделка структурирована таким образом, что Русгидро не придется осуществлять каких-либо платежей, которые могли бы оказать давление на ее денежный поток (если только компания не сделает предложение о выкупе долей оставшихся 6% миноритарных акционеров ДЭК).
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