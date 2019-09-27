Самая высокая доходность в мире низких процентных ставок. Российский рынок акций по-прежнему демонстрирует лучшую в мире динамику: индекс РТС с начала года обеспечил совокупный доход на уровне 36%; для сравнения, MSCI EM — всего 7%. Даже по итогам такого ралли дивидендная доходность российских компаний выглядит весьма привлекательно — совокупный показатель составляет 6,7%. Это близко к историческому максимуму и более чем на 2 п. п. превышает показатель рынка акций, который занимает второе место после российского. Кроме того, акции российских компаний привлекательны по сравнению с долговыми обязательствами, номинированными как в рублях, так и в иностранной валюте.

Дивидендные выплаты вполне устойчивы. Когда тот или иной актив, по рыночным оценкам, обеспечивает столь высокий доход, это предполагает, что такая доходность неустойчива. У нас есть основания полагать, что вероятность снижения дивидендной доходности российского рынка незначительна — напротив, более вероятно, что она будет расти. Единственным поводом для беспокойства может быть динамика цен на сырье — этот фактор всегда актуален для российского рынка. Впрочем, правительство в последнее время много делает для того, чтобы ослабить зависимость экономических показателей от цен на нефть, и это снизило актуальность сырьевого фактора, а также стоимость хеджирования соответствующих рисков.

Разворот тренда в макроэкономической политике. Последние пять лет ознаменовались ужесточением как денежно-кредитной (реальные процентные ставки высоки), так и бюджетной политики в России. Сейчас этот период, судя по всему, близок к завершению — политика ЦБ становится более нейтральной, дополнительных бюджетных ограничений также не предполагается. Рынок облигаций уже учел эти изменения — доходность ОФЗ с начала года упала приблизительно на 200 б. п. Рынку акций еще предстоит внести соответствующие поправки в свои оценки.

Где искать новые катализаторы роста? Доля российских акций в портфелях инвесторов, ориентированных на сегмент GEM, заметно превышает вес России в соответствующем индексе MSCI; по этому показателю она занимает второе место среди глобальных развивающихся рынков. Это означает, что указанной категории инвесторов будет очень непросто увеличить долю России в своих портфелях. Между тем фонды с более узкой специализацией (например, ориентированные на сегмент EMEA или отдельные страны) уже давно сталкиваются с оттоком средств, причем это касается не только средств, предназначенных для инвестиций на российском рынке. Следовательно, в качестве источника дополнительных вложений следует рассматривать глобальные фонды (и другие структуры, ориентированные на совокупный доход) или локальных инвесторов. Наращивание портфельной доли России, по-видимому, особенно привлекательно в качестве способа повысить доходность вложений с учетом текущей глобальной конъюнктуры. При этом локальные инвесторы, возможно, будут уделять все больше внимания именно рынкам акций, поскольку доходность рублевых облигаций стремительно снижается — ранее мы уже видели похожую тенденцию, когда локальные инвесторы переориентировались с банковских депозитов на рублевые долговые инструменты.

Рекомендации. Мы уделяем основное внимание инструментам, привлекательность которых обусловлена именно дивидендами. Самые интересные среди них, это, на наш взгляд, акции ЛУКойла, Газпром нефти, Норникеля и МосБиржи. Среди прочих компаний мы отдаем предпочтение НОВАТЭКу и Яндексу.