РЖД разместили еврооблигации с самой низкой доходностью для первичных размещений эмитентов РФ
РЖД ВЫПУСТИЛИ ДВА ТРАНША ЕВРООБЛИГАЦИЙ В ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКАХ
Вчера РЖД (BBB-/Baa2/BBB) разместили два транша еврооблигаций в швейцарских франках в формате Reg S: шестилетние бумаги объемом 350 млн швейцарских франков под 0,9% и выпуск со сроком обращения 8,5 года на сумму 150 млн швейцарских франков под 1,2%. Новые облигации РЖД были размещены с самой низкой за все время доходностью для первичных размещений российских корпоративных эмитентов.
Ориентир доходности данного размещения был заявлен на уровне спреда 160-165 б. п. к ставкам средних свопов для короткой бумаги и 170-180 б. п. для длинного транша. По итогам размещения спред шестилетних бумаг составил 155 б. п., а выпуск со сроком обращения 8,5 года был размещен по нижней границе прогнозного диапазона. Таким образом, спред первого транша находится на экстраполированных кривых доходности бумаг РЖД и Газпрома, номинированных в швейцарских франках, а второго транша — подразумевает небольшую премию.
Помимо этого, компании удалось немного увеличить объемы каждого транша по сравнению с первоначально заявленными 275 млн швейцарских франков и 125 млн швейцарских франков. Данные о географическом распределении спроса пока недоступны.
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