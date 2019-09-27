В конце недели курс рубля к доллару формируется вблизи уровней 64,3-64,4. Такая динамика представляется нам достаточно уверенной, если брать во внимание то, что российская валюта потеряла поддержку как со стороны завершившегося налогового периода, так и со стороны ценовой конъюнктуры в нефти.

Достойно переносит рубль и общий натиск со стороны усиления доллара против всех валют emerging markets. По мере того, как рынки шли к пониманию того, что импичмент Дональда Трампа маловероятен, а параллельно вышли сильные статданные по рынку недвижимости США, американская валюта получила новый импульс для роста. Если на будущей неделе мы увидим очередную сильную статистику по экономике Штатов, то ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки в этом году сократятся еще существеннее. Это может сохранить индекс доллара на повышенных уровнях и транслировать соответствующее давление на рублевые активы.

Из такой статистики США выделим Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за сентябрь (вторник) и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в прошлом месяце (среда). В пятницу стоит обратить внимание на уровень безработицы в США за первый месяц осени.

Эти статданные влияют на рыночные настроения не только с точки зрения восприятия перспектив денежно-кредитной политики, но и с точки зрения оценки последствий влияния торгового конфликта США и КНР на экономику двух стран. В этой связи важным для настроений будет и Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) КНР, который будет опубликован в понедельник.

На будущей неделе тема торговых переговоров Вашингтона и Пекина, по нашему мнению, продолжит оставаться чувствительной для динамики рисковых активов. С одной стороны, неудачи последних переговорных раундов приучили рынки не питать иллюзий и не ждать прорывов каждый раз, когда появляется информация о контактах двух сторон. С другой стороны, на фоне низкой базы ожиданий даже небольшие подвижки могут запускать волны risk on, что обычно транслируется в усиление рубля.

Среди бенефициаров возможных переговорных успехов – нефть, которая накануне приуныла после сообщений о том, что Саудовская Аравия практически полностью восстановила добычу. Дополнительно на «черное золото» надавили данные о снижении прибыли промышленных предприятий Китая в августе, а также заявление главы МЭА о вероятном понижении прогноза агентства по росту спроса на нефть на 2019 и 2020 годы. Тем не менее, по нашему мнению, в краткосрочной перспективе ничто не указывает на уход котировок Brent ниже $60 за баррель.

На наш взгляд, на предстоящей неделе рубль продолжит демонстрировать относительную стойкость. Сильный макроэкономический базис РФ и повышенный спрос на рублевый долг фундаментально подкрепляют российскую валюту, однако мы не исключаем, что в условиях неуверенной ценовой динамики нефти и возможной новой волны распродаж на emerging markets в случае негативных сигналов со стороны торговых переговоров США и Китая рубль может немного отступить.

По нашим оценкам, курс рубля к доллару на будущей неделе будет формироваться в диапазоне 63,9-64,7.