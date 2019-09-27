В пятницу, 27 сентября, российский фондовый рынок консолидируется вблизи уровней вчерашнего закрытия в отсутствие как однозначно пессимистичных, так и оптимистичных новостей на мировых площадках. Индекс Мосбиржи теряет 0,2%, а РТС — 0,3% на фоне ослабления курса рубля на 0,1%. В то же время азиатские индексы не показали единой динамики на закрытии, а европейские – преимущественно показывают положительный результат.

Глобальные инвесторы до сих пор не имеют достаточно драйверов как для покупок, так и для продаж, поэтому динамика мировых фондовых рынков по-прежнему невыразительная, а волатильность – высокая. С одной стороны – слабая статистика: низкая уверенность как бизнеса, так и потребителей в Еврозоне, дальнейшее замедление инфляции во Франции, снижение прибыли в промышленности в Китае в сентябре, а также высокая вероятность того, что китайские PMI за сентябрь разочаруют. А с другой стороны – ожидающийся новый этап торговых переговоров США с Китаем, который состоится уже через 2 недели, ободряющие заявления Д.Трампа о том, что сделка может состояться быстрее, чем «все думают», а также намерение Китая продолжать закупки сельхозпродукции из США.

Поэтому мы считаем, что важным поворотным моментом для формирования более долгосрочных ожиданий инвесторов может стать новый сезон отчетностей, поскольку он отразит степень влияния торговых войн на бизнес и компании, чьи акции участники торгов и покупают.

Российский рынок как развивающийся сильно зависит от настроений иностранных инвесторов, поэтому отчеты американских компаний лучше или хуже ожиданий будут отражаться соответствующим образом и на его динамике. Нефть не оказывает поддержки отечественному рынку, поскольку драйверы, двигавшие ее наверх неделю назад, потеряли свою актуальность: Саудовская Аравия подтвердила, что опережает график восстановления добычи, и уже через месяц вернется к уровням до военной атаки. На этом фоне нефть Brent спот дешевеет сегодня на 0,9%.