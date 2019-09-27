Инвесторам стоит быть осторожными в октябре
Сегодняшние результаты операций ФРБ Нью-Йорка по предоставлению ликвидности свидетельствуют о том, что к концу недели рынок репо в США несколько остыл. По итогам размещений на рынке репо: банки взяли ликвидности у ФРС на 22.7 млрд. долл. на условиях овернайт; на 14 дней в пятницу объем операций составил 49 млрд. долл. Заканчивается третий квартал, на следующей неделе уже можно будет сделать предварительный вывод о том, что стояло за резким спросом на ликвидность в сентябре: или это были временные, сезонные факторы, или это системная проблема американского межбанковского рынка. Если спрос на ликвидность в первые недели октября останется высоким, то вывод можно сделать однозначный – это системная проблема, которую ФРС должен решать радикально.
Некоторые финансисты предположили, что ситуация настолько опасна, что уже с 1 ноября ФРС должен запустить программу количественного смягчения. Кто-то оценивает ее в 200 млрд. долл., у кого-то потолок 500 млрд. долл. Любопытно только то, что рынок акций в США практически никак не отреагировал на сентябрьские проблемы с репо. Фондовые индексы находятся недалеко от максимальных исторических значений. Возможно, здесь сыграло свою роль ожидание масштабного вброса ликвидности со стороны ФРС. Однако, такое аномальное явление наблюдалось неоднократно на рынке в США. Это было и в 1998 году, когда в мире бушевал кризис на emerging markets, а американские индексы росли. Это было и в 2008 году, в первой половине года, когда инвесторы игнорировали растущие проблемы на рынке недвижимости в США. В итоге, все равно случалась масштабная коррекция.
Впереди традиционно нестабильный октябрь, когда инвесторам следует быть очень осторожными.
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