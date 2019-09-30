Предыдущая неделя на российском рынке акций завершалась резким падением торговой активности участников. В прошлую пятницу объем торгов в акциях индекса МосБиржи рухнул до 23,5 млрд руб. Это минимальные обороты с апреля текущего года. Для сравнения: за последний месяц средние объемы составили 48,8 млрд руб. за сессию.

Сегодня активность участников может вырасти, однако вряд ли очень сильно. Новая неделя на российском рынке акций, вероятно, начнется с преимущественно нейтральной динамики. Внешний фон умеренно позитивный.

В данный момент индекс МосБиржи перешел в фазу боковой консолидации. Снизу промежуточная поддержка была найдена в районе 2740-2750 п. Пятничное локальное ослабление рубля еще не в полной мере заложено в котировки, так что акции экспортеров в целом сегодня могут быть чуть лучше рынка. Тем не менее краткосрочные ожидания по индексу пока в основном нейтральные, несмотря на относительно позитивные ожидания на длинной дистанции. Резкое падение оборотов в пятницу намекает на некоторую безыдейность, которая присутствует среди крупных участников.

При этом не исключаю, что хуже рынка могут выглядеть представители золотодобывающей отрасли. В пятницу бумаги Полюса и Полиметалл уже потеряли 2,75% и 2,95 % соответственно на фоне слабой динамики цен на золото. Ожиданий роста цен на драгметаллы сегодня нет. Наоборот, на дневном графике золота формируется классическая разворотная фигура «Голова и плечи». В случае спуска ниже $1485 далее откроется потенциал для коррекции в сторону $1415. При реализации такого расклада соответствующего нисходящего движения в перегретом Полюсе и Полиметалле избежать будет сложно.

Сегодня заканчивается III квартал, а уже в последующие две недели начнут появляться первые операционные результаты российских компаний, создавая тем самым драйверы для роста волатильности в акциях.

На международной арене в центре внимания остаются торговые взаимоотношения между США и Китаем. В конце предыдущей недели появились сообщения о том, что США могут ввести ограничения для американских инвесторов в Китай. Собеседники Bloomberg и FT говорили, что власти могут инициировать делистинг китайских компаний с американских фондовых бирж. Однако эти инициативы не подтвердились. Представитель Министерства финансов США Моника Кроули заявила, что ведомство пока не планирует закрывать американские биржи для компаний из Китая.

Торговые переговоры между КНР и США планируется возобновить 10 октября в Вашингтоне. До этого момента тема торгового противостояния может временно отойти на второй план. Для американского рынка акций ключевым моментом на этой неделе станет статистика с рынка труда в пятницу (Nonfarm payrolls и безработица). Сильные данные будут восприниматься в качестве сигнала об отсутствии веских оснований для продолжения смягчения денежно-кредитной политики, что в свою очередь было бы крайне позитивно для доллара, который и так находится на максимальных значениях за два года к ключевым мировым валютам.

На рынке нефти главным событием является то, что Saudi Aramco полностью восстановила добычу до уровня 9,8 млн б/с, который был до инцидента 14 сентября. Об этом сообщили Bloomberg и WSJ. Данное событие во многом уже отыграно рынком, так как саудовские чиновники в последние постоянно подпитывали рынок сообщениями о том, что объемы производства вот-вот будут восстановлены.

В это же время котировки фьючерсов Brent вернулись к $62. Сейчас с одной стороны, на сырьевых ценах негативно сказывается динамика крепкого доллара. Но с другой, на прошлой неделе мы увидели очередную «бычью» статистику от Baker Hughes. Данные свидетельствовали об очередном снижении количества буровых установок на нефтяных месторождениях в США (-6 ед.), что происходит уже шестую неделю подряд. В результате показатель опустился до нового минимума более чем за 2 года. На наш взгляд, это неизбежно скажется на среднесрочных темпах прироста добычи, что в итоге компенсирует негатив от замедления темпов увеличения спроса на нефть в мире в целом.

Российский рубль в конце прошлой недели начал активно терять позиции, как и большинство валют развивающихся стран. Курс USD/RUB поднялся к 64,7. Ожиданий какого-то по-настоящему сильного девальвационного импульса сейчас нет. Область ближайшего сопротивления по доллару расположена колко 65-65,5 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу немного снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,42%, нефть Brent в плюсе на 0,05%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровня закрытия пятницы.