Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением на фоне торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,53%, закрывшись на отметке 2961,79 пунктов, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,26%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 1,13%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась менее чем на один базисный пункт — до 1,68%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на один базисный пункт до —0,57%.

Инвесторы негативно отреагировали на публикацию Bloomberg, агентство сообщило о том, что Белый дом рассматривает возможность делистинга китайских компаний с фондовых бирж США, а также ограничения американских портфельных инвестиций в Китай. Однако уже в воскресенье пресс-секретарь Минфина США Моника Кроули опровергла эту информацию, заявив, что Соединенные Штаты приветствуют инвестиции, а администрация Трампа не рассматривает блокирование китайских компаний с целью недопуска до листинга акций на фондовых биржах США.

В своих прошлых обзорах я уже отмечал, что в преддверии очередного раунда торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, намеченных на 10-11 октября, на финансовых рынках будет сохраняться повышенная волатильность, которой в свою очередь будет способствовать грядущий сезон отчетов американских компаний – собственно, так и происходит.

Нефтяные котировки по итогам пятничных торгов снизились на 1,35%, закрывшись на отметке $61,85. Давление на стоимость "черного золота" оказала информация о том, что Саудовская Аравия стремительно восстанавливает добычу нефти и к текущему моменту она составляет 9,8 миллиона баррелей в сутки. Однако в понедельник поддержать игроков на повышение могут данные от Baker Hughes, согласно которым количество нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе уменьшилось на 6 единиц, до 713 штук.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,53%, закрывшись на отметке 2757,98 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2740 и 2720 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 132900 и 131600. Сопротивления — 135000 и 137000 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 64,69 руб./$, потеряв 0,76% по отношению к американскому доллару. Сейчас негативным моментом для российской валюты является тот факт, что пара доллар/рубль смогла закрепиться над отметкой 64,50, что говорит в пользу ее дальнейшего ослабления к уровню 65. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64,45 и 64,10. Сопротивления расположены на уровнях 64,80 и 65.