В пятницу рынок демонстрировал смешанную динамику. Активность игроков была низкой. Лидерами стали префы Татнефти (+1,09%), причем накануне бумага упала из-за закрытия реестра. Поводом стало ожидание включения в индекс MSCI. Лидерами снижения стали акции Polymetal (-2,95%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-65,00.

В США не исключают делистинга китайских акций с американских бирж. Мы полагаем, что угроза не будет реализована, но сподвигнет Китай подписать торговое соглашение на условиях США. В бюджет США листинг приносит, очевидно, немного, но отказ от него сильнее ударит по китайским компаниям, чем по американским. Капитализация китайских публичных компаний на биржах США около $1,3 трлн, половина приходится на Alibaba и Petro China. Время для выхода новости подобрано удачное – китайский рынок закрыт почти всю неделю, поэтому обвала на мировых площадках не случится. А если Китай в итоге согласится на торговую сделку, это станет драйвером для роста рынков.

Цена на нефть упала до минимума за две недели. Игроки опасаются снижения спроса из-за замедления экономики Китая, а также роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК, главным образом, США. Этим странам под силу заменить выпавший объем за счет падения поставок из СА. Однако, в снижении цены на нефть много спекулятивных, технических факторов. Мы полагаем, что выход из коридора $60-65 на предстоящей неделе маловероятен. Но рынок и рубль будут слабо корректироваться.

Торговая идея – Лента (+0,18%). Спек. покупка, ТР 235 руб. Компания вошла в рейтинг Forbes Top-20 в категории «лучшая репутация бизнеса». Агентство Fitch сохранило рейтинг на уровне ВВ. Ожидаем роста прибыли до 8,9 млрд руб. по итогам года на фоне улучшения динамики трафика и среднего чека. Ожидания закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2700-2750 п. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 64,00-65,00.

Ожидаем слабоотрицательную динамику. Рынок будет отыгрывать движение внешних площадок. Лидерами роста могут стать акции ГМК Норникеля. Ожидаем закрытие индекса Мосбиржи в диапазоне 2700-2750 п. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 64,00-65,00.