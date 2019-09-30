Фьючерсы на основные фондовые индексы США в настоящий момент растут в пределах 0,5%.

Вышедшая с утра китайская статистика по деловой активности оказалась смешанной. В 10:55 и 12:00 по московскому времени станет известен уровень безработицы в Германии (сентябрь) и еврозоне (август). В 11:30 – ВВП Великобритании за второй квартал.

В понедельник значимых корпоративных отчётностей в США не ожидается.

Соединённые Штаты якобы рассматривали возможность делистинга китайских компаний с американских бирж под предлогом защиты интересов инвесторов. Дело в том, что китайские власти отказываются обнародовать аудиторские отчёты этих компаний и иные финансовые документы, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Никакой конкретики по реализации делистинга нет, и утечка была впоследствии опровергнута американским минфином. Впрочем, слухов хватило, чтобы обвалить акции китайских компаний. Кроме того, якобы обсуждалась возможность ограничить движение капитала в КНР.

На фоне со скрипом продвигающихся торговых переговоров включение в уравнение ещё одной (на этот раз финансовой) переменной ни к чему хорошему не приведёт. США ищут новые точки давления на КНР, но тем самым затрудняют выход из ситуации.

Рынок в целом сдержанно отреагировал на новый виток противостояния и потерял всего полпроцента. Котировки явно лишились драйверов роста и начали сползать к ближайшей поддержке – 50-дневной скользящей средней. При этом длинные тени снизу свечей говорят о том, что инвесторы по привычке выкупают просадки, то есть о беспомощном падении вниз речь не идёт.

Нельзя сказать, что на рынке возобновилось полномасштабное бегство от риска. При общем снижении доходностей на долговом рынке вновь популярны бонды надёжных эмитентов, стоимость мусорных облигаций падает. В то же время перегревшееся в летнем ралли золото уже не растёт, а колеблется чуть выше уровня поддержки (1485 долл. за унцию).

Доллар уверенно идёт вверх к основным мировым валютам, которые слабеют на внутренних новостях: традиционно слабая европейская экономика и перспектива брекзита любой ценой 31 октября. В настоящий момент индекс доллара составляет около 99,1 пункта.

Разнонаправленную динамику активов в общий тренд может привести серьёзное и однозначно трактуемое событие. Оно может быть связано как с торговой повесткой, так и с приближающимся сезоном отчётностей в США.