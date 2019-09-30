На глобальных рынках по-прежнему преобладают смешанные настроения.

Конец прошлой торговой недели был отмечен рядом новостей по вопросу торговых отношений США-Китай. Сначала новость о том, что, согласно комментариям источников, администрация Д.Трампа рассматривает делистинг китайских компаний с американских площадок и ограничение доступа американских лиц к китайскому рынку через государственные пенсионные фонды, оказала значительное давление на акции технологического сектора (разумеется, акции китайских компаний падали с опережением, но и американский технологический сектор оказался под заметным давлением – индекс NASDAQ потерял 1,1%). Однако на выходных представитель казначейства США разрядил обстановку, заявив, что США на данный момент не имеют планов блокировать доступ китайских компаний на американские биржи. Параллельно с этим комитет по финансовой стабильности и развития Китая отметил, что КНР продолжит открывать доступ к своему внутреннему финансовому рынку и поддерживать иностранные инвестиции.

С точки зрения макростатистики сегодняшний торговый день на рынках интересен прежде всего публикацией индексов деловой активности в Китае, которая уже состоялась. Индекс PMI в производственном секторе по оценке официальных властей вырос с 49,5 до 49,8 пунктов, по оценке Caixin – увеличился с 50,4 до 51,4 пунктов. Официальный индекс деловой активности в непроизводственном секторе страны локально ухудшился с 53,8 до 53,7 пунктов, но в целом сегодняшний блок данных мы воспринимаем как умеренный позитив. Напоминаем, что уже с завтрашнего дня китайский рынок уходит на продолжительные выходные, длительностью в одну неделю, поэтому, вполне вероятно, что и в вопросе торговых отношений между США и Китаем в ближайшие дни новых вводных участники рынка не получат.

Российский фондовый рынок завершил пятничные торги умеренной снижением на 0,5% по индексу Мосбиржи. Сильных внутренних драйверов для рынка мы по-прежнему не видим – корпоративные отчеты за 3 кв. начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияния на рынок продолжат оказывать внешние условия. В краткосрочной перспективе по индексу Мосбиржи продолжаем ориентироваться на диапазон 2750-2780 пунктов.