• Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2750-2765 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2770, 2780 п.

• После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние безыдейного бокового движения. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром.

• Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине привычным внешним ориентиром для участников российских торгов выступит динамика фьючерсов на нефть сорта Brent.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.53%) и РТС (-0.87%) завершили торги с существенным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на смешанное состояние внешнего фона, на локальном рынке акций все же возобладал пессимизм. Участники торгов не смогли проигнорировать заметную внутридневную просадку стоимости фьючерсов на нефть.

Недавняя паника на сырьевом рынке, связанная с резким падением объемов добычи «черного золота» в Саудовской Аравии уже полностью «улеглась». Указанная страна сообщает о более быстром, чем ожидалось восстановлении объектов нефтяной инфраструктуры после повреждения в результате внешней атаки. Однако не стоит забывать, что двусторонняя напряженность между США и Ираном лишь продолжает усиливаться. В конце прошлой недели посол Ирана в Ираке недвусмысленно пообещал армии США военный ответ на территории третьих стран в случае нападения на исламскую республику. Примерно в то же время Президент США Дональд Трамп заявил об отказе от отмены санкций против Ирана в обмен на начало переговоров между странами.

В результате пятничных распродаж среднесрочная техническая картина в рублевом индексе МосБиржи не изменилась. Она остается нейтральной. В «запасе» у биржевых быков еще имеются локальные поддержки, расположенные в районе 2750, 2740 п. Однако потенциально возможная просадка индекса ниже указанных отметок сформирует негативный сигнал в пользу дальнейших распродаж.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние бэквордации величиной в 15 п., или около 1.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на заметное падение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно слабее рынка закрылись отдельные представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, —1.28%), Татнефть-ао (TATN RM, —1.05%), Новатэк (NVTK RM, —2.00%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —0.84%). Они оказались под давлением на фоне заметного внутридневного ухудшения настроений на нефтяном рынке. Впрочем, распродажи в указанном секторе носили выборочный характер.

Стоит также отметить явную слабость акций золотодобывающих компаний Полюс (PLZL RM, —2.75%) и Polymetal (POLY RM, —2.95%). Они сильно подешевели на фоне падения стоимости фьючерсов на золото. В пятницу указанные контракты сумели удержаться выше важного психологического и технического уровня $1500 за тройскую унцию. Однако шансы на их просадку ниже указанной поддержки уже в ближайшие дни достаточно велики.

Дополнительным негативом для акций Polymetal послужило сообщение о том, что доля компании Vitalbond в капитале эмитента сократилась ниже минимума, при котором ее размер подлежит раскрытию. Стоит признать, что начало сентября стало хорошим моментом для продажи бумаг «Полиметалла». В то время эти акции сумели приблизиться к своему историческому максимуму. Столь высоких цен в них не наблюдалось с середины 2016 года.

Лидером повышения среди наиболее ликвидных бумаг выступили акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.49%). Их поддержало сообщение о том, что внеочередное Общее собрание акционеров эмитента одобрило выплату полугодовых дивидендов в размере 883.93 руб. Таким образом, промежуточные выплаты акционерам составят порядка 5.4% от цены пятничного закрытия указанных бумаг. С технической точки зрения они приблизились к своему историческому максимуму, который расположен на отметке 16588 руб. Скорее всего, в ближайшие дни мы увидим попытки его обновления.

Сильнее рынка также закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, +0.32%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1.09%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +0.35%), МТС (MTSS RM, +0.26%), Аэрофлот (AFLT RM, +0.41%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости порядка 0.3-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский индекс Nikkei225 просел на 0.8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия нейтрального открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.