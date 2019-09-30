Обстановка на нефтяном рынке выглядит неблагоприятной
В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи. Новатэк (NVTK) подешевел на 2.0%, Газпром (GAZP) – на 1.3%, Татнефть (TATN) и Ростелеком (RTKM) – на 1.0%. Снижение активности покупателей соответствовало характеру торгов на мировых рынках в целом. Так, глобальный фондовый индекс MSCI ACWI понизился на 0.4% (за неделю – на 1.1%) под давлением неопределенности, связанной с «торговыми войнами» и перспективами экономического роста. Кроме того, коррекция вниз наблюдается и на нефтяном рынке по мере смягчения опасений, ранее вызванных атакой на нефтедобывающие мощности в Саудовской Аравии.
Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Павловский автобус (PAZA) вырос еще на 39.9%, Ставропольэнергосбыт (STSB) – на 12.2%. Тем временем обыкновенные акции Камчатскэнерго (KCHE) подешевели на 3.8%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 3.7%, ОВК (UWGN) – на 3.6%.
Фондовые индексы США понизились на 0.3% — 1.1%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, азиатские находятся в среднем в минусе.
Консолидация по индексу РТС остается наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе. В то время как официальное опровержение сообщений о возможных ограничениях на американские инвестиции в КНР отчасти снизило напряженность на мировых фондовых площадках, обстановка на нефтяном рынке выглядит скорее неблагоприятной.
На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 64.5 по паре доллар-рубль.
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