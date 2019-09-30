Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи упал с 2796,41 п. до 2757,98 п., а индекс РТС с 1377,38 п. до 1347,72 п. Пара EUR-USD упала с $1,1021 до $1,0942. Пара USD-RUB поднялась с 64,01 до 64,70, а EUR-RUB с 70,56 до 70,75. Нефть марки Brent подешевела с $64,28 до $61,91 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 2992,07 п. до 2961,79 п.

Рынки постоянно лихорадит — то от торговой войны, то от геополитических событий. Прошедшая неделя не была исключением. Китай и США вроде бы готовятся к торговым переговорам, но «добрые» шаги перемежаются с жёсткой риторикой. Вашингтон пока не намерен продлевать разрешение на работу с китайской Huawei, а это один из ключевых вопросов. Иран оказался в лабиринте обещаний и угроз, хотя риски немедленного военного воздействия по следам атаки на объекты инфраструктуры Саудовской Аравии существенно снизились. В США разгорается скандал и процесс импичмента Д. Трампа, но на сей раз без участия Москвы, хотя лидер демократов допустила, что Кремль приложил свою руку. На этом фоне статистика по США оказалась достаточно сильной, чтобы ожидания дальнейшего смягчения денежной политики ФРС немного снизились. Однако впереди неделя, на которой начинается новый месяц, и рынки смогут ознакомиться с ключевой статистикой за сентябрь, который может оказаться весьма слабым как для Китая и Европы, так и для самих США.

Япония начнёт неделю с публикации предварительных данных по промышленному производству, которое могло снизиться за август на 0,5%. Китай опубликует индексы деловой активности от Национального Бюро Статистики за сентябрь. Ожидается, что производственный индекс PMI останется на уровне 49,5 п., а в сфере услуг поднимется до 54,2 п. Индекс PMI в производственной сфере от Caixin может снизиться до 50,2 п. Германия сообщит о динамике розничных продаж за август. Безработица в Германии могла остаться на прежнем уровне 5% в сентябре. Великобритания сообщит окончательную оценку ВВП за II квартал. Безработица в еврозоне могла остаться на уровне 7,5% в августе. Дополнит картину дня американский индекс деловой активности в Чикаго.

Во вторник Китай и Гонконг до 7 октября будут отдыхать по случаю дня образования современного китайского государства. В остальном мире начнут публиковать индексы деловой активности в производственной сфере. Утренний календарь дополнит Япония, которая может сообщить о росте безработицы до 2,3%. Резервный Банк Австралии проведёт заседание по ставке, и нельзя исключать того, что она будет снижена до 0,75%. В еврозоне ожидается статистика по инфляции, которая, скорее всего, осталась на уровне 1,0% в сентябре. В США, кроме индекса деловой активности в производственной сфере, выйдут данные по расходам на строительство, а также индекс ISM в производственной сфере. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Китай продолжит праздновать создание КНР в среду. Великобритания сообщит об активности в строительстве, хотя ожидается падение индекса до 44,9 п. В США выйдет отчёт ADP Services по занятости в частном секторе экономики США. Ожидается, что в сентябре было создано 140 тыс. новых рабочих мест. Закроет день отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. В России Московская Биржа опубликует данные по объёму торгов за сентябрь.

В четверг будет отдыхать не только Китай, но и Германия по случаю дня объединения. В остальных странах выйдут индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы. В еврозоне выйдет статистика цен производителей за сентябрь. Ожидается, что они снизились в годовом выражении на 0,4%. В США выйдут недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также ISM в сфере услуг. Кроме того, будут уточнены данные по промышленным заказам. Вечером выступит президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер. В России последний день торговли ГМК «Норникель» с дивидендами 883,93 рублей на акцию.

Китай продолжит отдыхать в пятницу. Ночью выступит представитель ФРС Р. Клорида. В Австралии выйдет отчёт РБА по финансовой стабильности, а также статистика по продажам нового жилья, которые могли упасть на 7,2% за сентябрь. Вечером выйдет статистика по рынку труда в США. Ожидается, что безработица останется на уровне 3,7%, а число новых рабочих мест за сентябрь составит 145 тыс. Кроме того, появится статистика торгового баланса США. Ожидается, что в августе отрицательное сальдо составило $54,5 млрд по сравнению с $54,0 млрд в июле. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. Кроме того, в этот день ожидаются выступления представителей ФРС, включая председателя Дж. Пауэлла. В России опубликуют статистику по инфляции.

Неожиданности бывают не только негативными. Китайский {PMI в производственной сфере от НБС вырос в сентябре до 49,8 п. с 49,5 п. в августе. В сфере услуг индикатор незначительно снизился до 53,7 п. при ожиданиях роста до 54,2 п. Соответственно, сводный индикатор деловой активности поднялся до 53,1 п. с предыдущего значения 53,0 п. Альтернативный PMI от Caixin в производственной сфере вовсе поднялся до 51,4 п. с 50,4 п. в предыдущем месяце. Однако сильная статистика означает снижение вероятности новых стимулов. Поэтому динамика китайских индексов была негативной. Впрочем, также можно говорить о том, что рынок отреагировал на слухи о возможных ограничениях для американских инвесторов в Китае. CNBC вновь ссылается на свои источники в Белом доме и утверждает, что Вашингтон хочет ограничить объёмы поступающих инвестиций в китайскую экономику. Более того, могут быть приняты меры по делистингу китайских акций на американских биржах. Японские индексы оказались под давлением. Промышленное производство в стране, по предварительной оценке, сократилось на 1,2% за август. С другой стороны, розничные продажи выросли в августе на 2,0% при более скромных ожиданиях роста на 0,9%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21689,52 п. (-0,87%), Hang Seng — 26124,46 п. (+0,65%), Shanghai Composite — 2931,19 п. (-0,03%).

Число активных нефтяных буровых в США продолжает снижаться шестую неделю подряд. За прошлую неделю нефтяники сократили их число на 6 штук до 713 единиц. В воскресном интервью глава Саудовской Аравии призвал мировое сообщество к сдерживанию Ирана, или мир может столкнуться с ценами на нефть, которые даже сложно представить. Впрочем, пока нефть больше обращает внимание на торговый конфликт США с Китаем, который, похоже, имеет все шансы перейти на новый уровень, хотя очередной старт переговоров назначен на 10 октября. Золото начинает новую неделю с попыток уйти ниже отметки $1500 за тройскую унцию на фоне усиления позиций доллара. Однако инвестиционный интерес к металлу остаётся на высоком уровне. Резервы SPDR Gold Trust выросли за прошедшую неделю с 894,15 тонн до 922,88 тонн. К 9:00 мск Brent — $61,03 (-0,02%), WTI — $55,89 (-0,04%), золото — $1499,8 (-0,44%), медь — $5755,19 (+0,50%), никель — $17340 (+0,76%).

Индекс доллара торговался без изменений на уровне 99,11 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,682%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,094 (-0,03%), GBP-USD — $1,229 (+0,05%), USD-JPY – 107,79 (-0,12%).

Внешний фон перед стартом торгов негативный. Торговая война, похоже, готова разгореться с новой силой, хотя переговоры ещё не успели начаться. Нефтяной рынок почти забыл об атаке на Саудовскую Аравию и вновь начинает переживать по поводу будущего спроса. Американский Конгресс зашёл в своей нелюбви к Трампу до такой степени, что готов лишить дипломатию тайны переговоров. Поэтому внешние риски, как экономические, так и политические, вновь начинают активно расти. Соответственно, на старте недели ждём просадку российских индексов и давление на рубль.