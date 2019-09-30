Российский рынок акций в пятницу так и не сумел продолжить отскок: по итогам дня Индекс Мосбиржи потерял чуть боле полпроцента и на малых объемах торгов вновь спустился ближе к поддержке 1850 пунктов.

Сегодня с открытием торгов попытка отскока возобновится, внешний фон этому благоприятствует: американские фьючерсы растут на 0,2-0,3 процента, выше 62 долларов за баррель пытается забраться нефть.

По-прежнему в фаворитах будет «Норильский Никель» из-за продолжающегося роста мировых цен на никель и палладий. Однако бумага сильно перекуплена, котировки находятся вблизи исторических максимумов, и с ней нужно быть очень осторожным.

Вновь ждем попыток от «Газпрома» и Сбербанка закрепиться выше 230 рублей.

Пятничная статистика от компании Baker Hughes свидетельствует о продолжающемся снижении буровой активности в США: число активных буровых установок вновь уменьшилось. На этот раз на 6 штук — до 713. Очень часто нефть отыгрывает эти данные в понедельник.

Саудовская Аравия восстановила экспорт нефти в полном объеме, но это уже заложено в котировки и отыграно рынком. Однако мы по-прежнему ждем роста «черного золота» в район 64 долларов за баррель, в том числе и в ожидании позитивных новостей с возобновляемого 10 октября переговорного процесса между США и Китаем по урегулированию торговых споров.

Рубль потерял практически все драйверы роста и до конца года скорее будет потихоньку слабеть. Однако процесс будет не прямолинейным, и сегодня на открытии торгов можно ждать небольшого укрепления российской валюты с попыткой в паре с долларом уйти ниже отметки 64,5. Сопротивлением для пары доллар-рубль пока выступает отметка 65 и на настоящий момент не видно факторов, способных спровоцировать ее пробитие.

Рекомендуем обратить внимание на золото, которое вновь пытается закрепиться ниже 1500 долларов за унцию. В случае ухода котировок ниже 1470, есть большая вероятность ускорения падения с целью чуть ниже 1400 долларов.



