Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,2-1,1% во главе с высокотехнологичным сектором. Индекс S&P 500 по итогам сессии удержал поддержку 2955 пунктов. Продажи во многом были обеспечены слухами о возможном делистинге китайских компаний с бирж США, которые затем были официально опровергнуты представителями американского министра финансов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,4% в рамках коррекции.

Торги в Европе, несмотря на пессимизм в США, завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,4%.

На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,7%. Индексы Китая не показывают единой динамики, изменяясь в пределах 0,5%. Инвесторы не показали бурной реакции на слухи в отношении делистинга. Региональная статистика, между тем, показала рост официального индекса деловой активности КНР в сентябре с 49,5 до 49,8 пункта и увеличение аналогичного индекса Caixin с 50,4 до 51,4 пункта – умеренно позитивные сигналы.

Нефтяные фьючерсы утром теряют порядка 0,1% после более существенного падения в пятницу. В СМИ сообщили о восстановлении нефтедобычи Саудовской Аравии до уровней, наблюдавшихся до атак на нефтяные объекты, в связи с чем с рынка ушел фактор ограниченного предложения в королевстве. Цены на нефть Brent расположены чуть выше 60 долл и в случае пробития указанной отметки могут направиться к 58 долл. Котировки WTI удерживает уровень 55 долл, преодоление которого нацелит их на 53 долл.

Основные события недели: окончательные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг стран Европы и США, предварительный индекс потребительских цен еврозоны, расходы на строительство в США, ключевой ежемесячный отчет по занятости в США, индекс цен производителей еврозоны, розничные продажи еврозоны, заказы в обрабатывающей промышленности США, сальдо торгового баланса США. Биржи Китая со вторника закрыты в связи с национальным праздником.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы снижением, при этом долларовый индикатор опустился ниже краткосрочной поддержки 1350 пунктов, а рублевый удержал уровень 2740 пунктов. Ключевыми среднесрочными поддержками для индексов выступают отметки 2710 и 1325 пунктов – их преодоление может ускорить продажи. Ближайшие сопротивления расположены на 2780 и 1360 пунктах.

Рубль к концу сессии ослаб против доллара и евро, потеряв поддержку в том числе от налогового периода. Пара доллар/рубль поднялась к сопротивлению 64,85 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), пробитие которой откроет горизонты роста к 67 руб (верхняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль поднялась к сопротивлению 70,80 руб, преодоление которого направит ее к 71,50 руб. Рубль в краткосрочной перспективе потерял импульс к росту.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти в небольшой минус ввиду отсутствия веских драйверов для роста в начале недели. Серьезных негативных факторов на рынке, однако, также не наблюдается, в связи с чем в течение дня не исключены попытки возобновления повышения. В ближайшие дни инвесторы будут оценивать макроэкономические данные, политические факторы и новости в отношении торгового вопроса. “Быки” не теряют надежды удержать хотя бы среднесрочный восходящий тренд.