Российский рынок акций и рубль снизятся на фоне снижения нефтяных котировок и продолжающих негативно сказываться на глобальных рынках рисках торговых войн. Игроки рынка опасаются снижения спроса на нефть, что также будет давить на рублевые активы.

ИНДЕКСЫ

"Внешний фон перед стартом торгов негативный. Торговая война, похоже, готова разгореться с новой силой, хотя переговоры ещё не успели начаться. Нефтяной рынок почти забыл об атаке на Саудовскую Аравию и вновь начинает переживать по поводу будущего спроса", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" ожидает слабоотрицательную динамику по основным российским индексам акций.

"Цена на нефть упала до минимума за две недели. Игроки опасаются снижения спроса из-за замедления экономики Китая, а также роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК, главным образом, США", — добавляет он.

На глобальных рынках по-прежнему преобладают смешанные настроения, отмечает Михаил Поддубский.

"Сильных внутренних драйверов для рынка мы по-прежнему не видим — корпоративные отчеты за третий квартал начнут выходить только с середины октября. В этих условиях ключевое влияние на рынок продолжат оказывать внешние условия. В краткосрочной перспективе по индексу Мосбиржи продолжаем ориентироваться на диапазон 2750-2780 пунктов", — говорит он.

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 64,5 по паре доллар-рубль, считает Антон Старцев из компании "Олма".

На текущей неделе запланировано много выступлений членов ФРС США, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". Возможно после комментариев ряда членов участники рынка изменят свои прогнозы по американской процентной ставке, добавляет он.

Сегодня рубль будет находиться под давлением на фоне снижающихся котировок нефти, отмечает аналитик.

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 64,15-64,95 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные европейские фондовые биржи в пятницу закрылись ростом после выхода статданных сферы услуг, при этом британский FTSE закрылся ростом на 1% на фоне ослабления национальной валюты.

На опасениях за торговые отношения США и Китая американские биржи по итогам пятницы снизились, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал более чем на 1%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,31-0,45%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,34%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,37%, при этом гонконгский Hang Seng Index растет на 0,56%.

Стоимость нефти снижается на 0,08% — до 60,99 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,07% — 1,0933 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок снизился по основным индексам по итогам пятницы на фоне негативной динамики рынка нефти и рубля. Перед выходными инвесторы на всякий случай уменьшили спрос на рисковые активы, говорят эксперты.

К закрытию торгов рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,53%, до 2757,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,87%, до 1347,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 49 копеек — до 64,7 рубля, евро — на 62 копейки, до 70,75 рубля, следует из данных Московской биржи.