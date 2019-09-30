С окончанием налогового периода российский рубль ожидаемо претерпел коррекцию, зафиксировав по итогам пятницы второй наихудший результат после южноафриканского ранда (USD/ZAR +0.8%). Пара USD/RUB во второй половине дня закрепилась выше отметки 64.5 (64.67, +0.6%), а пара EUR/RUB отступила от локальных минимумов, приблизившись к отметке 70.8 (70.75, +0.9%).

Дополнительным фактором просадки рубля стало падение цен на нефть (Brent $61.9/барр., —1.3%). По факту, нефтяные котировки практически вернулись к уровням до инцидента в Саудовской Аравии благодаря успешным попыткам властей убедить рынок в быстрой ликвидации последствий аварии.

На предстоящей неделе мы не видим весомых факторов для укрепления рубля. Традиционно первая неделя месяца будет наполнена важной статистикой, в частности, не самые впечатляющие данные из США могут ослабить позиции доллара. Однако слабость нефтяного рынка в совокупности с низкой активностью инвесторов из-за выходных в Китае едва ли позволит рублю надолго вырваться из диапазона 64.5-65.2 в течение недели.



