Цены нефти за пятидневку еще откатились вниз, в результате бочка Брент к концу торгов стоила лишь немного дороже 61 доллара. В результате в конце недели от уровней до начала скачка их отделяло уже только 1-2 доллара за баррель. Напомним, что 14 сентября нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии подверглась атаке. В результате на короткое время половина добывающей мощности страны была выведена из строя. Главный вопрос состоял в том, с какой скоростью СА сможет восстанавливать добычу. Рынок не верил, что это можно сделать быстро. Однако реальность даже превзошла первые оптимистичные оценки.

Компания Saudi Aramco уже нарастила объем добычи до уровней выше 11 Мб/д. Появившиеся в среду прошедшей недели сообщения об этом привели к дальнейшему откату нефтяных цен. А к концу недели еще стало известно, что Саудовская Аравия согласилась на частичное прекращение огня в Йемене. Это тоже способствовало слабости цен, поскольку снижает вероятность обострения и уменьшает будущие угрозы инфраструктуре СА. В результате присутствующая в ценах нефти премия нестабильности временно снизилась.

Прошедшая неделя была довольно интересной, но события в основном группировались в политической плоскости. Выступление Трампа на генассамблее ООН было смазано скандалами — с отказом в визах части делегации России и гораздо более громким — с форсированной публикацией переговоров президентов США и Украины. Второй был связан с разбирательствами, ставшими формальным поводом для начала процедуры импичмента президенту США. Эта начавшаяся процедура станет водоразделом для более активного противоборства двух властных группировок США и сделает более нервным поведение и так не очень предсказуемого Трампа. Со временем это может сильно повлиять на цены нефти.

Так ситуация вокруг Ирана как раз из-за непредсказуемости поведения Трампа может довольно быстро измениться в сторону эскалации напряжения. Тем более что союзники на Ближнем Востоке подталкивают США к решительным действиям. Сейчас на первый план среди них выдвинулась Саудовская Аравия, которая считает Иран виновником произошедшей 14 сентября атаки на объекты своей инфраструктуры. Так что возможное обострение будет по-прежнему закладываться в цены нефти. Хотя Иран и на проходившей ассамблее ООН дал понять, что был бы готов к возобновлению переговоров по ядерной сделке.

От наступающей недели ждем подведения предварительных итогов сентября.

Для основных рынков наиболее важным станет выход отчета США по рынку труда, поскольку его основные параметры позволят подкорректировать ожидания по дальнейшей динамике ставок ФРС. Ведущие экономики будут публиковать индексы деловой активности и ряд других интересных цифр, что поможет прогнозировать динамику мирового спроса на нефть. На такие прогнозы также будут влиять новые повороты переговорного процесса США и Китая — в начале октября стороны будут готовиться к новой встрече для обсуждения спорных моментов их непростых взаимоотношений. Для рынка нефти также очень интересными будут предварительные оценки добычи нефти в сентябре основными нефтедобывающими странами. В том числе выйдут первые оценки объемов нефтедобычи странами ОПЕК.

Рынок также с нетерпением ждет выхода данных США по динамике запасов и еще более по динамике добычи, которая на текущий момент находится на исторических максимумах. И это несмотря на то, что предыдущих отчет Baker Hughes сообщил о продолжении падения количества активных нефтяных вышек. Их количество на конец прошлой недели уже на 20% ниже уровней конца прошлого года.