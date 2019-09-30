Пятничная сессия на денежном рынке прошла спокойно. Средства из бюджета начали возвращаться в систему чуть раньше, чем мы ожидали, благодаря чему остатки средств банков на корсчетах в ЦБ на утро пятницы выросли до 2,44 трлн руб. (+179 млрд руб.). Банки вернули Казначейству ранее размещенные на депозитах 100 млрд руб., одновременно заняв у него 200 млрд руб. через инструмент однодневного репо. Средняя ставка по межбанковским кредитам овернайт в условиях возросших объемов торгов снизилась на 9 бп, до 6,74%. Одновременно средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа по итогам сессии повысилась на 10 бп, до 6,74%, в результате чего однодневный базис сократился до нуля.

Сегодня компании перечисляют в бюджет налог на прибыль. Однако, исходя из исторических данных, обычно сентябрьская уплата налогов не приводит к существенному снижению уровня ликвидности в системе. Тем не менее мы не исключаем временного повышения ставок в ходе сегодняшней сессии, поскольку, как правило, конец квартала оказывает некоторое повышательное давление на однодневные ставки. В целом мы полагаем, что в ближайшие дни ситуация на денежном рынке будет спокойной. До окончания текущего периода усреднения остается чуть больше недели, и мы ожидаем, что в течение этого времени бюджет будет предоставлять ликвидность в систему. Объем свободных резервов в данный момент составляет около 130 млрд руб., и это означает, что для спокойного завершения периода усреднения банкам достаточно поддерживать остатки на корсчетах в районе 2,3 трлн руб.

В других сегментах денежного рынка существенных ценовых движений в пятницу не было. 3-месячная ставка MosPrime осталась на прежнем уровне (7,21%), ставки FRA также закрылись без изменений. Среднесрочный сегмент кривой процентных свопов сместился вниз на 2–3 бп, в то время как короткие и длинные ставки остались на уровнях четверга. Также на 2 бп снизились некоторые ставки на дальнем конце кривой кросс-валютных свопов.