Текущие настроения. Рост политической неопределенности в США, вызванный начавшейся по инициативе нижней палаты Конгресса (контролируется демократами) процедурой импичмента, спровоцировал негативные настроения на рынках, которые усугубились после сообщений о потенциальном ограничении со стороны США потоков капитала в Китай. Возобновление торговых переговоров может пройти 10 октября, после праздников в Китае (1-7 октября). На фоне торговой неопределенности и восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии до близких к докризисным 9,8 млн барр./сут. цена на нефть растеряла почти весь рост.

Российский рынок также в «красной зоне». На фоне падения цен на нефть и глобального негатива рубль ослаб на 0,5% н/н, аналогично сопоставимым валютам, проигнорировав влияние налогового периода. Минфин провел безлимитные аукционы, разместив ОФЗ на 32 млрд рублей (всего 13% спроса) и просигнализировав, что не готов размещать объемы любой ценой.

Ключевыми темами недели остаются политическая напряженность в США и торговая война, новостной поток по которым вероятно сохранится в обозримом будущем. В США выйдет производственный ISM (вт), который, вероятно, улучшится с 49,1 в августе до 51,0 в сентябре, но это улучшение может быть временным. В центре внимания окажется статистика по рабочим местам (пт), рост которых ожидается на уровне ~140-150 тыс. чел., что выше августовских 130 тыс., но ниже среднего значения в 200 тыс. чел. в предыдущие годы и может стать аргументом в пользу еще одного снижения ставки ФРС до конца 2019 г.

В России пройдет XVI Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» (пн-чт), темой которого в этом году станут вопросы о влиянии Востока на мировой порядок, мировую экономику и политическое устройство. В заседании примут участие президент России В. Путин, генсек ОПЕК М. Баркиндо, представители министерств и эксперты из ~40 стран.

Еще одним событием станет форум «Российская энергетическая неделя» (ср-сб), где будут обсуждаться внешние вызовы и стратегии развития рынков энергоресурсов. В рамках форума планируется встреча министров энергетики РФ и Саудовской Аравии (чт) по вопросам двустороннего сотрудничества, а также выступление министра нефти Ирана (ср).

Минфин РФ опубликует на этой неделе план по размещениям ОФЗ на 4К19. Учитывая высокую степень выполнения годового плана, этот объем лишь ненамного превысит предстоящие в октябре и декабре погашения на 300 млрд руб. Кроме того, на наш взгляд, у Минфина не будет необходимости выполнять заявленную программу ввиду отказа от выкупа еврооблигаций в этом году на $3,9 млрд.

Также будут опубликованы Основные направления бюджетной политики (ОНБП), где могут быть детали по размещению госдолга на 2020 год, а также предложения по инвестициям ФНБ. Заявления главы Минфина на прошлой неделе указывают на готовность инвестировать 200-400 млрд руб. в 2020 году, или 9-17% от предполагаемого Минфином годового увеличения ФНБ.

Инфляция в РФ должна замедлиться с 4,3% г/г в августе до 4,0-4,1% г/г в сентябре. Мы не рассматриваем замедление инфляции в качестве аргумента для снижения ставки с текущих 7,00% на заседании в октябре, поскольку 1) дефляционное давление со стороны плодовоовощной продукции завершается; 2) предстоящее ускорение бюджетных расходов и сохраняющиеся внешние риски не позволяют улучшить среднесрочный прогноз ИПЦ; и 3) решения ЦБ основываются на более долгосрочных соображениях. При этом в зависимости от внешнего фона, мы все же не исключаем сокращения ставки на 25 б.п. на опорном заседании в декабре.