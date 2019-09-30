Согласно данным EPFR Global, за неделю, завершившуюся 25 сентября, из акций развивающихся рынков было выведено $3,8 млрд, что соответствует 0,32% активов под управлением (отток возобновился после недельной передышки, когда был зафиксирован чистый приток капитала на сумму $27 млн,). Данные за отчетную неделю отражают реакцию рынка на решение ФРС США, которое было принято 18 сентября и которое большинство СМИ назвали "жестким понижением". Фонды широкой специализации GEM, которые неделей ранее зафиксировали приток $299 млн, теперь сообщили о выводе средств на сумму $778 млн (0,12% активов под управлением). Самые большие потери понесли фонды, ориентированные на страны Азии (за исключением Японии): чистый отток капитала из них достиг $2,6 млрд.

Доля Китая в оттоке средств из Азии составила $941 млн (0,21%), а в относительном выражении более слабый результат показала Бразилия, где отток капитала достиг 0,22%, или $197 млн.

В группе БРИКСТ выгодно выделялась Россия, которая зафиксировала чистый приток капитала на сумму почти $16 млн (0,03%). Специализированные российские фонды пополнились на $34 млн (0,34%); через фонды, ориентированные на регион EMEA и Европу, а также через глобальные фонды Россия получила примерно $25 млн. Посредством фондов GEM инвесторы вывели из России почти $41 млн, что соответствует глобальной динамике в данной категории фондов. Почти $12 млн чистого притока в Россию обеспечили активные фонды, $4 млн — пассивные фонды.

За отчетный период индекс MSCI EM упал на 1,5%, индекс РТС снизился на 2,0%. Нефть Брент подешевела на 1,9%.

Согласно данным EPFR, с начала года чистый отток капитала из России достиг 6,2% (по индексу MSCI EM — 2,9%). Это контрастирует с динамикой индекса MSCI Russia, который с начала года вырос на 25%, а также индекса MSCI EM, который прибавил 5%. Как отмечалось в предыдущих обзорах, мы объясняем расхождение в данных ограниченной выборкой EPFR по активным фондам.