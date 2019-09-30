Прошедшая пятница стала еще одним тихим днем для российского рынка рублевого госдолга, объем сделок на бирже едва достиг 7 млрд руб., что крайне мало. Котировки ОФЗ изменились несущественно. Активность на валютном рынке тоже была невысокой. Рубль к концу основной торговой сессии потерял 0,1%, в то время как цены на нефть опустились на 1%. В целом же, уже третью неделю подряд сегмент гособлигаций завершает с минимальными изменениями: в этот раз в пределах 1–3 б.п. по доходности как со знаком плюс, так и минус для большинства ликвидных бумаг. Доходности индикативных ОФЗ сейчас следующие: однолетних – 6,5% годовых, пятилетних – 6,8%, десятилетних – 7%, пятнадцатилетних – 7,25%. Рубль за пять рабочих дней ослаб на 0,5%, в то время как цены на нефть упали более чем на 3%. Впрочем, большинство валют ЕМ завершили неделю в минусе на фоне бегства инвесторов в качество введу геополитических факторов. На этой неделе объем выходящей макростатистики будет более значительным. Например, глобальные инвесторы будут ждать данных по американскому рынку труда. К тому же запланирован ряд выступлений представителей ФРС, что может способствовать активизации игроков на рынках, в том числе и на российском. Пока же сегмент ОФЗ не предлагает каких-либо торговых идей, уже которую неделю консолидируясь вблизи достигнутых уровней.