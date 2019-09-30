Теханализ "Татнефть" ап: упасть после дивидендного гэпа будет сложно
После дивидендного гэпа наметился восходящий отскок от нижней линии среднесрочного up-тренда, которая получена параллельным переносом верхней границы. Дополнительную поддержку оказывает синяя пунктирная линия. Снижение на текущей сессии (30 сентября) пока не выглядит угрожающим.
Дивидендный гэп спровоцировал срабатывание сигнала на продажу по MACD, который не привел к дальнейшему падению. Тем более линии индикатора остаются в зоне «быков». Что касается осцилляторов, то перепроданность пока не очевидна, только стохастик приблизился к критической области <20%.
Краткосрочный прогноз: определение с направлением в текущем коридоре 624-651 руб. с более вероятным выходом наверх. Техническая картина существенно испортится в случае пробоя вниз 614-614,5 руб.
Долгосрочный расклад умеренно позитивный. Предпосылок для разворота 3-летнего восходящего тренда (оранжевые границы) пока нет, хотя коррекция вниз на недельном графике вполне допустима.
Серьезным признаком слома фазы роста потенциально станет пробой вниз нижней границы долгосрочного up-тренда с текущим значением 570 руб. Но при текущей картине и в обозримой перспективе этого не ожидается.
Уровни поддержки: 624 / 614,5 / 604 / 597,5
Уровни сопротивления: 651 / 662 / 680,5
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