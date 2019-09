Конец месяца нежданно-негаданно окрасился в ярко-красные цвета, как осенний клиновый лист. Хотя особой беды ничто не предвещало. Единственное, настроение еще с ночи было испорчено плохо принятой инвесторами отчетностью Micron Technology (MU, —11,09%). Причем не плохой отчетностью, а именно «плохо принятой»! Естественно, это отразилось, как мы видим и на котировках самого Micron, так и фактически на всем технологическом секторе. По крайней мере все его конкуренты — партнеры попали под каток биржевых медведей, и можно только радоваться, что они отделались достаточно легким испугом с потерей всего лишь 2-3 процентов своей капитализации.

Это, конечно, неприятно, но не критично для рынка в целом. А вот когда на поле «вышел» тот, кто действительно может навести шороху — президент Трамп, то всем стало не до шуток. Его предложение (к счастью, пока только предложение!) запретить доступ акций ведущих китайских компаний к американскому фондовому рынку нашло живой отклик в сердцах всех мировых инвесторов. Причем, понятно, что отклик этот был сугубо негативный. И, таким образом, легким движением трамповской руки торговый день пятницы был окончательно испорчен. Если первая половина основной торговой сессии прошла как обычно в последние дни вблизи нулевых отметок, то после «гениальной идеи» Трампа пошли продажи, которые собственно уже и не утихали вплоть до окончания торгов.

Но все же на достаточно блеклом фоне в пятницу были и свои герои. И главный из них это, пожалуй, банк Wells Fargo and Company (WFC, +3,77%). Многие уже, наверное, и забыли, когда этот банк радовал своих инвесторов. После скандала с открытием «левых» счетов в 2016 году этот банк оставался слабым звеном среди ведущих кредитных организаций США. За отставкой одного генерального директора следовала отставка следующего. В конце июня ушел CEO Тимоти Слоун, на которого возлагали большие надежды, но который так и не смог сдвинуть эту махину с мертвой точки. И вот в пятницу стало известно, что с 21 октября банк возглавит «суперменеджер» Чарльз Шарф (Charles Scharf) — бывший гендиректор Visa (V) и Bank of New York Melon (BK), а также один из высокопоставленных менеджеров JPMorgan Chase (JPM). Короче, здесь уместно задать вопрос: если не он, то кто? Инвесторы с воодушевлением восприняли это сообщение и тут же стали покупать пока еще дешевые акции WFC. Ну что ж, будем надеяться, что новому CEO действительно удастся исправить ситуацию и вывести банк из затяжного кризиса.

Ожидания рынка 30 сентября

Сегодня не только последний день месяца, но и конец квартала, и можно надеяться, что участники рынка учтут этот факт в своей торговле. По крайней мере, обычно это учитывается, и в такие дни стараются не слишком уж сильно «будоражить» рынок. Ну и кроме всего прочего, к счастью для всех, выходные прошли достаточно спокойно (если не считать возобновившихся акций протеста в Гонконге), и поэтому удержать текущие позиции участникам рынка будет более-менее просто. Хотя сказать, что рынок полон оптимизма, все же нельзя. Отдельные оптимистичные нотки есть, но даже они воспринимаются участниками рынка неоднозначно.

Так, в Европе вышли данные по безработице, которые свидетельствуют о том, что ее уровень по итогам августа снизился до самого низкого значения (7,4%) за последние 11 лет, то есть начиная с кризиса 2008 года. И эти данные вполне позитивно восприняты рынком — все европейские индексы (кроме Британии) уверенно растут и прибавляют от 0,2 до 0,5% к закрытию пятницы. А вот вполне позитивный рост промышленного PMI по Китаю воспринят в самом Китае без особого энтузиазма и ведущий китайский индекс Shanghai Composite закрылся сегодня с потерей почти 1%. Что же касается торгов фьючерсами на американские индексы, то они также проходят в зеленой зоне с ростом от 0,3 до 0,5 процента. Однако, как показывает предудущая неделя, рост до начала основной торговой сессии еще не гарантирует положительного исхода торгов. На прошлой неделе 4 сессии из 5 закрылись в минусе, однако старт торгов во все дни был выше закрытия дня предыдущего. Поэтому можно сделать вывод, что основые события все же разворачиваются сейчас уже в ходе торгов.

И все же ввиду отсутствия сегодня значимых событий, можно ожидать, что торги будут проходить в спокойной обстановке. Участники рынка, несмотря ни на что, все же намерены дождаться итогов переговоров между США и Китаем, которые начнутся 10 октября, а также первых данных со стартующего через 2 недели нового сезона отчетности. С одной единственной оговоркой — если президент Трамп позволит это сделать. А пока — просыпаемся после выходных и готовимся к концу недели, когда будут выходить наиболее значимые макроэкономические данные по занятости и уровню безработицы. И по-прежнему никуда не спешим!