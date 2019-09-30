В пятницу котировки золота определялись макроэкономическими данными из США и новостным фоном вокруг американо-китайского торгового конфликта. В 15:30 мск вышли данные по заказам на товары длительного пользования в августе, которые значительно превзошли ожидания инвесторов (рост на 0,2% против консенсуса минус 1,1%). На этом фоне котировки золота отступили до $1 487 за унцию. Однако вскоре на рынках появились сообщения о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможности ограничить приток американских портфельных инвестиций в Китай. Это увеличило спрос на защитные активы и привело к скачку цен на желтый металл до $1 502 за унцию. Чуть позже пресс-секретарь Минфина США сообщила Bloomberg, что на текущий момент планов по ограничению частных инвестиций в китайские компании нет, и котировки золота вновь скорректировались вниз, однако сегодня рано утром остались выше $1 500 за унцию.

Скорее всего, цена металла удержалась бы на этом уровне, если бы не индексы производственной активности в Китае. Официальный индикатор и индекс по версии Caixin за сентябрь превзошли ожидания аналитиков. Индекс Caixin превысил консенсус-прогноз 50,2 и составил до 51,4, производственный PMI достиг 49,8 (по сравнению с консенсусом 49,6), а сводный PMI оказался 53,1. Сильные данные из КНР заставили котировки золота вернуться к отметке $1 488 за унцию.

В течение дня мы ожидаем восстановления цены до $1 500 за унцию. Поддержку золоту может оказать публикация многочисленной макростатистики из Европы.

Рынки цветных металлов растут в преддверии длинных выходных в Китае

Сегодня утром были опубликованы положительные индексы PMI Китая за сентябрь (подробнее см. в разделе по рынку золота). Для цветных металлов важно, что производственный PMI вырос с 49,5 в августе до 49,8; это, без сомнения, положительно, однако пока ниже значения 50, что говорит о замедлении динамики в секторе.

Завтра в Китае начинаются семидневные выходные, внимание инвесторов будет приковано к выступлению Си Цзиньпина на открытии торжеств, посвященных 70-летию образования КНР. Предполагается, что в своей речи лидер КНР затронет тему торговых отношений с США, а также может предоставить информацию о новых мерах по стимулированию замедляющегося экономического роста в Китае.

Несмотря на утренний рост цен, медь торгуется чуть ниже $5 800/т, цинк держится у отметки $2 300/т, алюминий стоит около $1 730/т. Скорее всего, в ближайшую неделю цены останутся на низких уровнях; следующий этап торговых переговоров между США и КНР запланирован на 10-11 октября.