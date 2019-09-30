Акции "Алросы" еще не готовы к более уверенному росту
Акции АЛРОСЫ, после падения к минимумам сентября, пытаются восстановить позиции и в понедельник совершают очередную попытку роста и движения в район 75 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Индикаторы дневного графика указывают на ослабление нисходящего тренда, который, однако, все еще является преобладающим. Открывать новые “длинные” позиции с расчетом на движение в район 78 руб стоит не раньше закрепления выше 75 руб.
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