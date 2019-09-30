Большую часть прошлой недели рынки наблюдали за развернувшейся в Вашингтоне политической драмой, а к концу пятидневки на первый план вышли новости о возможном усугублении торговой войны, в результате чего акции США упали до трехнедельного минимума и повысился спрос на защитные активы. S&P 500 отступил на 1%, главным аутсайдером стал нефтесервисный сектор, который потерял 9% ввиду удешевления нефти после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Под давлением также оказались провайдеры второстепенных товаров и услуг MSCI China, аргентинские акции и китайский фондовый рынок (-4%). РТС просел на 2% вместе, как ни странно, с золотом.

В пятницу СМИ сообщили о том, что американская администрация рассматривает возможность исключения ценных бумаг компаний КНР из котировального списка американских фондовых бирж, хотя позднее представитель Минфина США опроверг такие планы. Индекс отскочил от своих минимумов после сползания ниже ключевого технического индикатора.

Акции росли перед очередным выпадом администрации Трампа, который отрицательно сказался на рынках. В последние недели в преддверии визита в США китайской делегации для переговоров на высшем уровне напряженность в торговых отношениях несколько спала.

Мы считаем, что рынки будут восстанавливаться по мере приближения к 10 октября, когда состоится первая официальная встреча. Если переговоры не дадут результатов, то 15 октября США повысят пошлины с 25% до 30% на $250 млрд китайского импорта, а 15 декабря будут введены пошлины на $250 млрд китайского импорта, так что ставки высоки.

Что покупать?

USDRUB: цель к концу недели – 63,9. Главные уровни сопротивления для рубля – 64,55 (100-дневная скользящая средняя) и 64 руб. На этой неделе Минфин России объявит объем покупок валюты, который, по нашим оценкам, составит 250 млрд руб., в предыдущий раз он составил 193 млрд руб.

Российские акции. Мы рекомендуем акции Фосагро (дивидендная история), ММК и Сбербанк (обе бумаги неоправданно дешевели на прошлой неделе, на наш взгляд) с потенциалом роста стоимости 2–3% до конца недели (Фосагро: последний день для покупки акций с дивидендом – 11 октября). Кроме того, среди наших фаворитов в среднесрочном периоде остаются акции Северстали (годовая дивидендная доходность 12-13% и потенциал роста 15-20%) и АФК Системы (потенциальный апсайд до конца года составляет 10%, на 12 месяцев – 40%).

Brent. Мы считаем, что нефть Brent будет восстанавливаться до $63,49 (200-дневная скользящая средняя) ввиду надежд на удачное завершение американо-китайских торговых переговоров. Уровень поддержки нефти марки Brent составляет $61,02/барр. (50-дневная скользящая средняя). Актуальный уровень сопротивления – $62,34/барр. (100-дневная скользящая средняя).