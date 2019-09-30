Российский фондовый рынок в первой половине сентября предпринял попытку роста, после чего скорректировался вниз, не сумев достигнуть максимумов. Рублевый индекс Мосбиржи завершает месяц повышением менее чем на 0,5%. Индикатор в сентябре лишь на один пункт не дотянул до исторического максимума 2848 пунктов. Долларовый РТС вырос чуть более чем на 3,5% ввиду укрепления рубля, но при этом также не смог обновить максимум года 1413 пунктов.

Мировые биржи во второй половине месяца, вслед за заседаниями центральных банков (ЦБ РФ, ЕЦБ, ФРС) и смягчением их денежно-кредитной политики, потеряли импульс к росту. Особенно значимым для инвесторов был по большей части нейтральный тон ФРС, которая не дала однозначных сигналов к еще одному снижению процентных ставок в этом году. Более того, некоторые представители центрального банка высказываются в пользу сохранения процентных ставок на текущем уровне в краткосрочной перспективе ввиду отсутствия однозначно негативных сигналов относительно состояния американской экономики. На торговом фронте США и Китай продолжили давать неоднозначные сигналы в преддверии возобновления переговоров на высоком уровне в октябре. В США тем временем началась процедура импичмента президента Дональда Трампа в связи с подозрениями во вмешательстве в предстоящие выборы.

Рубль в сентябре, после неудачного августа, показал уверенное укрепление и завершает месяц заметным повышением против доллара и евро. Пара доллар/рубль по итогам сентября снизилась чуть более чем на 3%, в течение месяца обновив минимум с июля 63,61 руб. Пара евро/рубль упала примерно на 4,2%, а в течение сентября опустилась до 69,63 руб, минимума с марта прошлого года. Подобная динамика была обеспечена в том числе общей слабостью европейской валюты на мировых площадках.

Цены на нефть, после резкого скачка наверх в середине месяца, завершают сентябрь символическим повышением. Нефтедобыча в Саудовской Аравии, вслед за атаками на нефтяные объекты страны и падением производства нефти в королевстве в 2 раза, к концу месяца, по сообщениям СМИ, была полностью восстановлена. Данный фактор вернул котировки к более низким уровням. Фьючерсы на нефть WTI завершают сентябрь повышением примерно на 1%, немногим выше 55 долл, а цены на нефть Brent прибавили лишь 0,5%, закрепившись выше 60 долл. На рынке в условиях отсутствия геополитической напряженности все еще нет значимых драйверов для повышения. Кроме того, инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами спроса при текущей неопределенности в мировой экономике.

Чего ожидать? – Фондовые индексы на грани

Технические факторы

Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ в начале сентября складывается умеренно негативной. Оба индикатора подошли к важным среднесрочным поддержкам, представленным средними полосами Боллинджера недельных графиков (2730 и 1330 пунктов), преодоление которых откроет дорогу к падению в район 2610 и 1250 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера). Тем не менее у важных поддержек “быки” также могут попытаться сыграть на отскок, и в этом случае склонность к росту на рынке восстановится.

Валютные пары начинают октябрь на расстоянии от достигнутых в течение месяца минимумов, но все еще нельзя исключать сценария их возвращения к снижению. Доллар поднялся чуть выже средней полосы Боллинджера недельного графика (64,50 руб), что говорит о перспективе преодоления 65 руб, а далее – движения к 67 руб. Закрепление ниже 64,50 руб, однако, дало бы рублевым “быкам” шанс на возобновление покупок. Для евро основным сопротивлением является уровень 71,90 руб – его пробой откроет дорогу к августовским максимумам, в район 74 руб. Европейская валюта на данный момент все еще смотрится слабее американской.

Нефтяные цены встречают октябрь под давлением сопротивлений, потеряв краткосрочный драйвер роста в виде более ограниченного предложения в Саудовской Аравии. Котировкам Brent вернуться к более уверенному повышению не позволяет отметка 63,80 долл, а WTI — 56,55 долл (район средних полос Боллинджера недельных графиков). В случае их преодоления можно было бы ожидать движения в район 68 долл и 60 долл соответственно. Пока же при отсутствии негативных для предложения и позитивных для спроса факторов цены скорее будут стремиться к 57 долл и 52 долл соответственно.

Фундаментальные факторы

С фундаментальной точки зрения мировые фондовые рынки начинают октябрь под краткосрочным давлением. Склонность к росту была утеряна, но в то же время поводов для существенных продаж на данный момент пока нет. Инвесторы заняли выжидательную позицию, а основным событием первой половины месяца станет возобновление торговых переговоров США и Китая, назначенное на 10 октября. До указанной даты стороны также наверняка продолжат обмениваться комментариями по торговому вопросу, давая рынкам пищу для размышлений.

Во второй половине октября состоятся заседания ЕЦБ (24 октября), ЦБ РФ (25 октября), и ФРС (30 октября). Наибольшей склонности к смягчению денежно-кредитной политики на данный момент стоит ожидать от Европейского центрального банка, в то время как ФРС и ЦБ РФ, вероятно, займут более нейтральную позицию. В условиях текущей экономической неопределенности “быков” больше всего волнует позиция американского центрального банка, хотя состояние экономики США выглядит гораздо более стабильным, нежели европейской. Перспектива сохранения процентных ставок ФРС на прежнем уровне может лишить фондовые площадки дополнительного импульса к росту.

На нефтяном рынке многое традиционно будет зависеть от геополитических факторов. При прочих равных котировки могут быть склонны к консолидации недалеко от текущих уровней или некоторому снижению, а прогресс в торговых переговорах мог бы подтолкнуть их выше. В целом, однако, сохранение опасений относительно мирового спроса на “черное золото”, вероятно, будет ограничивать потенциал восходящего движения.

В целом игроки на повышение все еще не оставляют надежд на возвращение к повышению как минимум в среднесрочной перспективе. В обратном случае, при закреплении ниже важных поддержек, продажи акций могут ускориться, уводя за собой рубль и нефть ввиду всеобщего уклонения от риска. Основным драйвером месяца вполне может стать итог торговых переговоров США и Китая.