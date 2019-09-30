Российский рынок акций завершил неделю умеренным снижением вслед за коррекцией глобальных рынков и подешевевшей нефтью. Индекс РТС отступил на 2,2%, индекс ММВБ скорректировался на 1,4%. Национальная валюта ослабла на 1,1% относительно американского доллара.

Российский рынок снижался на небольших объемах. Текущая динамика глобальных рынков предполагает коррекцию, при которой российский рынок будет следовать за мировыми площадками.

Глобальные рынки

Глобальные рынки продемонстрировали умеренно негативную динамику в условиях внутриполитической неопределенности в США, а также в свете неоднозначных перспектив предстоящих американо-китайских торговых переговоров, которые запланированы на 10-11 октября в Вашингтоне. Как заявил в минувшую среду президент США, он не исключает, что торговые переговоры между КНР и США могут завершиться достижением соглашения скорее, чем ожидается. Поддержку рынку оказали сообщения о том, что КНР готова увеличить импорт из США. В то же время оптимизм инвесторов угас на фоне информации о том, что США вряд ли разрешат американским компаниям возобновить ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies.

В результате американский индекс S&P 500 снизился на 1,0%, европейский Stoxx Europe 600 завершил неделю без изменений, а индекс развивающихся стран MSCI EM опустился на 1,9%. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также завершили неделю в красной зоне: японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite снизились на 0,9% и 2,5%, соответственно.

Дополнительным негативным фактором для рынков стала новость о том, что демократы в Конгрессе США начали процедуру объявления импичмента Дональду Трампу (которому вменяется попытка использовать свою должность для достижения политических целей во время предвыборной гонки). Возможный импичмент в отношении главы Белого дома чреват усилением неопределенности в международной политике и мировой экономике.

Согласно EPFR Global, за неделю, завершившуюся 25 сентября, из акций развивающихся рынков было выведено $3,8 млрд. Среди стран БРИКСТ выделялась Россия, которая зафиксировала чистый приток капитала на сумму почти $16 млн. Специализированные российские фонды пополнились на $34 млн, приток в Россию через глобальные фонды составил примерно $25 млн. Через фонды GEM инвесторы вывели из России около $41 млн.

Глобальные рынки корректировались на прошлой неделе под влиянием негативных политических новостей в США, а также слабых макроэкономических данных из Китая и Европы. Мы ожидаем, что коррекция продолжится на этой неделе.

Сырьевые рынки

Стоимость нефти сорта Brent снизилась за неделю на 3,7% на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия активно восстанавливает производство сырья после недавней атаки дронами и планирует в ближайшие месяцы нарастить нефтедобычу. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране выросли за неделю на 2,4 млн барр. при ожиданиях их снижения на 600 тыс. барр. Согласно оценке API, рост недельных запасов составил 1,4 млн барр.

Сырьевые рынки двигались в такт с глобальными фондовыми рынками, при этом котировки нефти снижались из-за возобновления добычи на поврежденной нефтяной инфраструктуре в Саудовской Аравии. Мы ожидаем нейтральной динамики нефти в диапазоне $59-62/барр. Brent.