Завершается волатильный 3К19…

Завершающаяся неделя 3К19 характеризовалась неопределенностью и волатильностью на фоне больших сомнений по поводу возможного заключения американо-китайской торговой сделки в октябре, политических волнений в США и Великобритании и тлеющей напряженности на Ближнем Востоке. Поток слабой макроэкономической статистики и данных по промпроизводству из Германии и Китая добавили пессимизм на рынки. Цены на нефть шли вниз, так как восстановление добычи в Саудовской Аравии опережает прогнозы, и на рынке вновь появились опасения по поводу перспектив спроса.

Передышки в геополитической напряженности или торговом споре не ожидается в 4К19

Сегодняшний торговый день – последний в 3К19. По мере вступления рынков в завершающий квартал года неопределенность вокруг торговой войны и перспектив мирового роста сохраняется. Из-за слабой статистики Китая и ЕС, а также Brexit и ухода инвесторов с EM ралли на российском рынке выдохлось. Цены на нефть отступили назад после сильного роста в начале года, а КО США выросли в цене на фоне разворота политики ФРС на 180 градусов и понижения ставок впервые с начала финансового кризиса.

Причины для оптимизма накануне последнего раунда переговоров

Мы ожидаем, что новостной поток, связанный с Китаем, особенно вокруг торговой войны, на этой неделе будет не большим – китайские рынки на этой неделе закрыты (с 1 по 7 октября) в связи с “Золотой неделей”. Тем не менее, как сообщило агентство Bloomberg на прошлой неделе, администрация Дональда Трампа рассмотрит вопрос о возможном делистинге китайских компаний с американских бирж с целью ограничить американские инвестиции в китайские компании, что усиливает нервозность.

Импичмент, вероятно, уведет внимание от России

Запуск процедуры импичмента против президента Дональда Трампа добавляет новый элемент неопределенности на рынок. Хотя никто не ожидает, что Сенат, большинство членов которого представляют республиканцы, проголосует за импичмент, в ходе следствия может раскрыться много новой информации. Уже появились требования Демократической партии опубликовать расшифровку телефонного разговора межу Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, и хотя это маловероятно, можно предположить, какими заголовками будут пестрить СМИ в ходе следствия.

Объемы торгов на этой неделе будут меньше, чем обычно. Сегодня и завтра в Израиле празднуют еврейский Новый год Рош-а-Шана. Китайские рынки будут закрыты с 1 по 7 октября по случаю празднования “Золотой Недели”. Рынок Гонконга будет закрыт 1 и 7 октября.

Гонконг может стать источником серьезных волнений на этой неделе

По прошествии еще одной недели беспорядков ситуация в Гонконге накаляется – не исключено дальнейшее развитие событий и ответные меры правительства; ситуация будет вызывать повышенную тревогу особенно завтра, когда будет праздноваться 70-ая годовщина создания Китайской народной республики. Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, Китай удвоил количество войск в Гонконге, включив специальную парламентарную полицию.

Акции российский компаний на этой неделе могут двигаться разнонаправленно

Акции нефтедобывающих компаний (ROSN и LKOD), судя по всему, по-прежнему будут испытывать давление от распродаж в секторе на фоне снижения цены на нефть после недавних максимумов на фоне атак дронов в Саудовской Аравии. Поддержку газодобывающим компаниям (OGZD и NVTK) окажут слухи об SPO OGZD и СП NVTK / Mitsui/JBIC по строительству морских перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманске. Акции SIBN, как ожидается, продолжат идти вверх на ожиданиях более высоких дивидендов со стороны менеджмента. В секторе металлов и горной добычи хорошую динамику показывают ALRS MNOD. Акции ALRS поддерживают ожидания сильных операционных результатов за сентябрь, которые будут опубликованы 10 октября. Динамику MNOD определяет рост цен на палладий к отметке $1 700/унцию, а также высокие цены на никель (выше $17 000/тонну). Более высокий в сравнении с ожиданиями китайский PMI также оказывает поддержку производителям цветных металлов. Циркулируют слухи о предстоящем объявлении дивидендов RUAL, что является позитивным ориентиром для ENPL, так как, по ожиданиям рынка, дивидендная доходность RUAL составит 4,5-5%. Мы видим ограниченный потенциал роста по акциям RUAL при цене на алюминий на LME на уровне примерно $1 750/т. Акции сталелитейных компаний, как ожидается, сохранятся под давлением, но мы видим ограниченный потенциал снижения с текущих уровней, так как железная руда торгуется близко к отметке $90/т на условиях CFR (62% Fe). Мы ожидаем фиксацию прибыли по акциям золотодобывающих компаний (POLY и PLZL), так как цены на золото опустились ниже $1 500/унцию и видим риск навеса акций для обеих компаний. Мы по-прежнему позитивно относимся к акциям SBER и VTB, так как инвесторы делают коротки инвестиции в расчете на крепкий рубль; мы ожидаем, что оба банка представят сильные финансовые результаты за 3К19 в октябре. Слабая динамика мировых технологических компаний остается негативным драйвером для YNDX на этой неделе.