Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Индексы Китая в ходе азиатской сессии единой динамики не демонстрируют, а нефть в символическом плюсе, что в совокупности вряд ли поможет индексу Мосбиржи стартовать достаточно уверенно.

Американские площадки вчера в рамках наших ожиданий прибавляли после опровержения возможного делистинга китайских компаний с местных бирж и ограничений на прямые инвестиции, что стало бы сильным ударом по торговым переговорам. В остальном же мировая повестка продолжает оставаться слабой, поэтому говорить о полноценном возвращении к росту индексов США не приходится. До даты начала переговоров (10 октября) еще много времени, поэтому настроения инвесторов легко могут поменяться и не один раз. Особое внимание будет обращено на выступления с обеих сторон.

Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП в 2019 до 2.6% с 2.8%, а на 2020 до 2.5% с тех же 2.8%, это самый медленный рост с 2012 года, как отмечают аналитики компании. Замедление ожидаемо связывается в первую очередь с Китаем, что окажет влияние и на еврозону. Подобные комментарии сейчас недостаточно влияют на рынок, так как большинство инвесторов уверены в замедлении, но рассчитывают на итоги ближайших переговоров. Продолжительный рост индекса доллара указывает на большой интерес к защитным активам, но, что примечательно, золото временно не пользуется спросом в качестве подобного актива, вероятно, из-за ожиданий низкой инфляции в ключевых регионах. Статистика по Европе вышла неплохой, это обеспечило местным рынкам более сильную динамику. В частности, безработица в еврозоне снизилась до рекордного за 11 лет уровня 7.4%, а ВВП Великобритании также превзошел ожидания и вырос на 1.3% во 2 кв. 2019, хотя по итогам 1 кв. прирост составлял 2.1%.

Нефть Brent торгуется ниже $60 за баррель, полностью закрыв гэп, образовавшийся после атаки беспилотников, на фоне официального сообщения от Саудовской Аравии о полном восстановлении добычи. Не исключено, что после возвращения к прежним уровням какое-то время активных движений не будет. Инфляционные ожидания населения РФ продолжили снижение, составив 8.9% в августе, что позитивно для рубля. При этом сдерживающее влияние окажут дополнительные санкции со стороны США за вмешательство в выборы, а также динамика сырьевого рынка. Закрепления USDRUB выше 65.50 пока не ожидаем. В лидерах фондовой секции были акции X5, которые сохраняют потенциал роста на фоне последних сообщений.