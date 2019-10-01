Пара евро-доллар ниже 1,09 - впервые с мая 2017 года
На новой неделе события на валютном рынке развиваются в соответствии с нашими ожиданиями. Доллар продолжает расти в целом ко всем валютам, но наиболее заметное движение было в понедельник на паре евро-доллар, которая ушла ниже отметки 1,09. Движение от 1,0906 до нового минимума 1,0884 произошло в 15.13 Мск.
Мы полагаем, что пара евро-доллар идет вниз под тяжестью давно накопившихся фундаментальных факторов и ожидаем, что она упадет в район отметки 1,0750 или ниже, учитывая последние тенденции на рынке.
Так, в 15:00 Мск были опубликованы данные по индексу потребительских цен Германии за сентябрь по первой оценке. Инфляция показала падение с 1,4% г/г до 1,2% г/г против прогноза 1,3% г/г. Это играет в пользу дальнейшего смягчения монетарной политики ЕЦБ, что будет способствовать укреплению доллара.
На этой неделе выходят данные по экономике США за сентябрь, включая ключевую статистику по рынку труда в пятницу (Nonfarm Payrolls). Мы не ждем, что они смогут развернуть локальный тренд на рост доллара. Судя по всему, экономика США неплохо перенесла торговую войну с Китаем, которая началась еще в июле прошлого года. Об этом свидетельствуют и американские фондовые индексы, которые продолжают находиться вблизи исторических максимумов.
Если данные этой недели из США не выйдут экстраординарно плохими, рост доллара должен продолжиться. Пока трудно себе представить, что может его остановить в условиях, когда ЕЦБ запустил в сентябре целый пакет мер, включая количественное смягчение, и судя по сигналам, может расширить его, в то время как ФРС дает понять, что может больше не понижать ставку.
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