Российский рынок акций начал новую неделю со снижения. Участники рынка не находят поводов для уверенных покупок широким фронтом. Долларовый индекс РТС выглядел хуже коллег по развивающимся рынкам. Более того, за океаном накануне наблюдалась положительная тенденция, однако наш рынок решил проигнорировать и этот драйвер. Позитивная динамика отмечалась лишь в нескольких ликвидных бумагах, при этом общие объемы торгов оказались ниже средних.

Повышенным спросом пользовались акции X5 Retail Group (+2,36%), которые остаются одним из наиболее привлекательных инструментов для спекулятивной торговли из-за их высокой амплитуды колебаний. Также около 2,2% прибавили акции АЛРОСА. В данный момент сильная область сопротивления по ним проходит около 76-78 руб. Без появления дополнительных позитивных драйверов преодолеть ее будет сложно.

Также импульс роста в понедельник был в ликвидных сетевиках: Россети (+2,05%), ФСК ЕЭС (+1,72%).

Хуже остальных накануне выглядел нефтегазовый сектор, что неудивительно, учитывая слабую динамику декабрьских нефтяных фьючерсов. Стоимость барреля Brent снизилась на 2,9%, опустившись ниже $60. Фактор перебоев с добычей Саудовской Аравии отыгран, тогда как объемы производства в стране полностью восстановлены. При этом среднесрочные факторы роста пока игнорируются.

Наибольшие потери в секторе накануне понесли бумаги Новатэка (-2,03%). Однако это было связано с тем, что под действие санкций США попали две компании, владеющие танкерами, перевозящими грузы для завода «Ямал СПГ» Новатэка. В компании заявили, что, несмотря на это, она может поставлять СПГ покупателям без нарушения обязательств. Негативная реакция, может быть кратковременной.

Среди отстающих были обыкновенные бумаги Татнефти, которые продолжают падать после дивидендного гэпа и, по всей видимости, направятся к области поддержки в районе 650-670 руб. По привилегированным бумагам нефтяной компании (-1,89%) схожая картина, но ключевые технические точки опоры находятся ближе к 600-610 руб.

В нефтегазовой отрасли с позитивной стороны вчера существенно выделялись лишь акции Сургутнефтегаза. Обыкновенные и привилегированные бумаги выросли на 1,6 и 2% соответственно. Из драйверов для роста можно отметить лишь ослабление рубля. В остальном инвестиционный кейс Сургутнефтегаза никак не поменялся: обыкновенные бумаги малоинтересны в отсутствии факторов для их переоценки, а «префы» остаются защитным инструментом, который может быть интересен в условиях ослабления рубля.

В последнее время откровенно хуже рынка выглядят акции Яндекса. Вчера бумаги компании просели еще на 2,2%. В качестве повода для осторожности инвесторов можно выделить сообщения о том, что в Госдуме обсудят инициативу по ограничению доли иностранного капитала в значимых для России интернет-ресурсах. Рассмотрение вопроса назначено на 10 октября. До этого момента акции Яндекса могут показывать сдержанную динамику. В целом же наш долгосрочный взгляд на бизнес компании и перспективы акций остается исключительно положительным.

По индексу МосБиржи сейчас складывается смешанная картина. С одной стороны, среднесрочные факторы указывают на возможность роста, однако локальная картина не исключает спуска к 2705-2715 п.

Подъему российского рынка отчасти мешает слабая динамика сырьевых товаров. В частности, этому способствует уверенный рост американской валюты. Индекс доллара накануне поднялся к новым максимальным значениям с середины 2017 г. А пара EUR/USD опустилась ниже 1,09. Ближайшей областью поддержки выступает диапазон 1,080-1,086.

Тем временем начал реализовываться «медвежий» сценарий в золоте и драгметаллах в целом. Стоимость тройской унции опустилась ниже важного рубежа $1485, после чего появился импульс снижения. На дневном графике золота формируется классическая разворотная фигура «Голова и плечи», а спуск ниже $1485 открыл потенциал для коррекции в сторону $1415. Сейчас этот сценарий начал реализовываться. Таким образом акции Полюса и Полиметалла могут временно показывать слабую динамику, а спекулятивно настроенные трейдеры могут попытаться открывать короткие позиции.

Российский рубль на старте недели продолжил активно терять позиции, как и большинство валют развивающихся стран. Курс USD/RUB поднялся к 65. Ожиданий какого-то по-настоящему сильного девальвационного импульса сейчас нет. Область ближайшего сопротивления по доллару как раз расположена около 65-65,5 руб.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник еще немного выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,35%, нефть Brent в плюсе на 0,57%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.